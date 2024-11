Poggibonsi sprecone, il Livorno ne approfitta. Vittoria amaranto e tanta amarezza giallorossa

POGGIBONSI

1

LIVORNO

2

POGGIBONSI (4-3-3): Pacini; El Dib (71’ Pisco), Fremura, Borri F., Cecconi; Marcucci, Mignani (77’ Salvadori), Fracassini (60’ Massai); Bellini L., Vitiello, Valori (46’ Belli).

Panchina: Baracco, Martucci, Tanganelli, Lepri, Castelli. Allenatore Beoni.

LIVORNO (4-3-3): Cardelli; Parente, Brenna (70’ Borri L.), Bellini F., Risaliti; Arcuri, Hamlili, Capparella (12’ Currarino); Marinari (81’ d’Ancona), Dionisi (56’ Rossetti), Malva (70’ Russo).

Panchina: Tani, Luci, Calvosa, Regoli. Allenatore Indiani.

Arbitro Papagno di Roma 2.

Reti: 4’ Malva, 25’ Risaliti, 82’ Vitiello.

POGGIBONSI – Un tempo per ciascuno. Ma il Livorno fa valere la legge del più forte e vince. Anche perché i giallorossi regalano la prima frazione, consegnandosi di fatto ai più quotati rivali, senza riuscire, nella ripresa a concretizzare un 2-2 che sarebbe stato legittimo.

Il Poggibonsi deve chinare la testa nella domenica del ritorno sul rettangolo in un match di campionato di Lorenzo Borri, con la maglia del Livorno proprio nella gara contro i colori della sua città, oltre che del fratello maggiore Federico. Neanche il momento di esaminare gli schieramenti e il Livorno sblocca. Uno schema dalla bandierina tra Filippo Bellini e Capparella permette a Malva di inserirsi alla perfezione sulla traiettoria e di battere Pacini: 0-1. Gli ospiti hanno costantemente tra le mani le redini del confronto e quando ripartono sono pericolosi. Determinanti a sfavore del Poggibonsi sono però gli sviluppi dei tiri da fermo. Così al 25’, da un altro corner da destra, Risaliti di testa sigla il raddoppio. Una seconda rete con la quale il Livorno risponde all’evento contrario dell’infortunio di Capparella. Poggibonsi poco reattivo: il Livorno giunge a un passo dal tris (palo di Hamlili). L’incompletezza della rosa per gli infortuni di Mazzolli, Boganini e Bigica penalizza mister Calderini, fermo per squalifica, ma è anche lecito attendersi una maggiore convinzione dagli undici sul rettangolo. Per assistere a incursioni di spessore da parte del Poggibonsi è necessario attendere la ripresa. Sempre nel segno di Vitiello, che prima sfiora il palo alla sinistra di Cardelli e poi serve a Belli un pallone che attende solo di essere sospinto oltre la linea, ma il numero 7 dei padroni di casa non aggancia. Si riscatta Belli all’82’. Il suo cross è preda di Leonardo Bellini che si fa murare da Cardelli e la sfera termina a Vitiello che insacca: 1-2. Cambia la partita, ma il Poggibonsi sbaglia con Vitiello un 2-2 già fatto e un tuffo aereo trova pronto alla respinta Cardelli. Nel finale cartellino rosso a carico di un tecnico del Poggibonsi. A una settimana di distanza da Calderini, il suo vice Beoni subisce la stessa sorte.

Paolo Bartalini