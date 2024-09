Poggibonsi, via alle partite ufficiali. Domani al Lotti c’è la Sangiovannese

Esperimenti estivi terminati. Adesso per il Poggibonsi è il momento del via alle sfide ufficiali datate 2024-2025, ossia delle gare che contano con qualificazione oppure punti in palio.

Un ambiente nel complesso soddisfatto dei riscontri del primo mese di allenamenti sul rettangolo, attende le necessarie conferme dai match dagli esiti numerici che contano. Con in palio il passaggio del turno di Coppa Italia – domani alle 18 il confronto allo Stefano Lotti dei Leoni con la Sangiovannese – oppure i tre punti per la classifica, quando sarà il momento per i giallorossi di concentrarsi sul campionato di serie D che avrà inizio domenica 8 settembre. È entrata in archivio per il Poggibonsi anche l’amichevole conclusiva, ovvero il collaudo con il Valentino Mazzola, incontro caratterizzato anche dallo striscione-tributo dell’universo dei Leoni al capitano Saverio Camilli. Ora il conto alla rovescia per la gara casalinga con la Sangiovannese.

Mister Calderini, ultimate le valutazioni sugli effettivi, svelerà dunque a breve i suoi intenti tattici di partenza in questa fase di esordio per il Poggibonsi. Un organico che consente, sulla carta, più soluzioni in ogni reparto, con l’auspicio, espresso dagli appassionati, di un pronto assemblaggio degli effettivi all’interno di una rosa che ha conosciuto dei cambiamenti non certo irrilevanti rispetto allo scorso torneo.

Ultimo ingresso in ordine cronologico, il portiere Alessandro Chiarugi.

In realtà si tratta di un ritorno da parte dell’estremo difensore locale, classe 1993, pronto a cimentarsi di nuovo con il pianeta della serie D già esplorato in forza alla Colligiana, al San Gimignano, allo Scandicci, alla Pianese e allo stesso Poggibonsi per una tranche che risale alla stagione 2016-2017 dopo i noti trascorsi nelle giovanili giallorosse di viale Marconi.