Poker della Nuova Foiano, pesante ko per l’Asta

ASTA (4-2-3-1): Cefariello; Seri (30’ st Pittalis), Manganelli, De Vitis, Bardotti; Ceccatelli (25’ st Falugiani), Cannoni (11’ st Jrad); Discepolo, Di Leo, Cianciolo; Bandini (15’ st Camara). Panchina: Petrucci, Calà Campana, Batoni, Parricchi, Cappelli. Allenatore Bartoli.

FOIANO (4-3-3): Lombardini; Nannoni, Hoxhaj, Lombardi, Tenti (41’ st Menchetti); Cacioppini (43’ st Bennati), Digregorio, Costantini (15’ st Mostacci); Baroni, Verdelli, Corsi (30’ st Ferretti). Panchina: Strangis, De Luca, Papa, Simi, Mazzi. Allenatore Argilli.

Arbitro: Maiellaro di Parma (Rugi e Nesi).

Reti: 6’ pt e 43’ pt Corsi (F), 20’ pt Baroni (F), 10’ st Cacioppini (F), 39’ st Manganelli (A).

Note: ammoniti Tenti e Nannoni.

SIENA – Una giornata da dimenticare per l’Asta. Una sconfitta rotonda, senza appello: facile per il Foiano di Stefano Argilli calare il poker. In casa i ragazzi di Bartoli non riescono proprio a decollare: manca ancora la prima vittoria interna stagionale. Partono bene gli arancioblù, ma l’illusione viene spazzata via già al 6’: Corsi sfonda sulla sinistra e arriva a calciare, il rimpallo lo favorisce e, sulla linea di porta, può solo spingere la sfera in rete. La reazione dell’Asta lascia ben sperare, Discepolo semina il panico sulla destra poco dopo il quarto d’ora di gioco ma il suo tiro viene respinto in corner. Fa 2-0 invece il Foiano: Verdelli supera Seri dopo un contatto al volto del terzino arancioblù e serve Baroni che insacca da dentro l’area di rigore. Subito dopo l’Asta crea l’occasione più importante della sua partita: Cianciolo crossa per Discepolo, il numero 10 arriva solo con la punta del piede e la palla si spegne a lato a portiere battuto. Al 43’ la Nuova Foiano ipoteca definitivamente la vittoria con un altro gol dello scatenato Corsi. Nella ripresa la gara scorre via senza emozioni, ma c’è tempo per il poker amaranto, a firma Cacioppini e per il gol della bandiera arancioblù realizzato da Manganelli con un destro all’angolino.