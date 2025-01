Poker di vittorie per la Pistoiese. Cittadella Vis Modena al tappeto

CITTADELLA VIS MODENA0PISTOIESE2

CITTADELLA VIS MODENA (3-5-2) Piga; Fort, Sabotic (dal 34’ st Tesa), Mora; Manzotti (dal 11’ st Carretti), Mandelli (dal 11’ st Osuji), Marchetti, Bertani, Martey (dal 24’ st Sardella); Formato (dal 29’ pt Sala), Guidone. A disp. Rosa, Rovatti, Teresi, Orlandi. All. Bertani

PISTOIESE (3-5-2) Cecchini; Mazzei, Polvani, Donida; Stickler (dal 35’ st Diodato), Foresta (dal 26’ st Basanisi), Maldonado, Greselin, Kharmoud (dal 26’ st Maloku); Sparacello (dal 21’ st Simeri), Pinzauti (44’ st Giometti). A disp. Valentini, Mosti, Grilli, Giometti, Cuomo. All. Villa

ARBITRO Moro di Novi Ligure

MARCATORI 3’ st Pinzauti, 33’ st Simeri

NOTE Ammoniti Mandelli, Sabotic, Sparacello, Greselin, Pinzauti, Giometti. Angoli 5-6. Recuperi 4’, 5’.

PISTOIAAncora una volta, la Pistoiese c’è. La squadra arancione supera anche l’esame in trasferta chiamato Cittadella Vis Modena, mette a referto la quarta vittoria consecutiva (e la sesta nelle ultime sette gare) e torna a Pistoia senza aver subito gol. E ciò nonostante, alla luce dei risultati dagli altri campi, le distanze in vetta della classifica rimangono invariate e gli arancioni ancora a meno otto dal Forlì. Sono comunque molteplici le notizie liete che Villa e i suoi ragazzi riportano a casa al termine di una gara che è stata tutt’altro che semplice. La Pistoiese è stata brava ad avere pazienza, non facendosi innervosire dall’aggressività e dall’organizzazione della Cittadella, ben sistemata in campo e capace di chiudere ogni spazio sia al centro che sulle corsie laterali. Il risultato è stato un primo tempo con poco da raccontare, almeno sul piano delle occasioni. Da annotare solo una traversa colpita da Sparacello al 36’, mentre gli attaccanti locali non sono mai riusciti a mettere in difficoltà la Pistoiese.

Al rientro in campo dopo l’intervallo si è vista fin da subito un’Olandesina più incisiva, capace di trovare il vantaggio dopo soli tre minuti. Il merito va ancora alla collaudata ditta Maldonado-Pinzauti, col primo autore di una perfetta punizione e il secondo abilissimo a battere Piga di testa. Trovato il vantaggio e senza la pressione di dover necessariamente segnare, la Pistoiese ha potuto far circolare il pallone con più tranquillità, mentre la Cittadella non è riuscita a rendersi pericolosa nemmeno dopo le sostituzioni. Al 33’ è poi arrivato anche il bis ospite con Simeri, che imbeccato in profondità da Maldonado ha anticipato Piga, uscito molto incautamente fuori dalla propria area, con un tocco d’astuzia da vero attaccante. La contesa è di fatto terminata così, senza altri sussulti da parte di entrambi gli schieramenti.

Michele Flori