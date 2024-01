Poliziana in palla: frena la capolista Radicondoli. Virtus Asciano da poker. Berardenga di misura

STAGGIA

0

SERRE

0

STAGGIA SENESE – Parità senza gol tra Staggia e Serre. Però le opportunità e le emozioni non mancano, da un lato e dall’altro. Staggia deciso a risalire per raggiungere la quota salvezza, Serre chiamato a conservare il proprio spazio nell’élite del girone M di Seconda categoria. Per i padroni di casa un buon pari al cospetto dei ragazzi allenati da mister Bonifacio. Episodio particolare intorno al 90’: Guarnera si invola verso la porta, ma è fermato dall’arbitro per posizione irregolare. Però l’attaccante locale, si spiega dal versante staggese, è stato messo in movimento da un retropassaggio degli ospiti e quindi non poteva trattarsi di fuori gioco.