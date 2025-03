Pomeriggio amaro allo stadio Voltini. Scivolone della Pergolettese. Trafitta due volte dall’Arzignano

CREMA (Cremona)Brutta sconfitta casalinga della Pergolettese superata allo stadio Voltini dall’Arzignano. La formazione di mister Giacomo Curioni ha disputato un buon match, ma non è bastato per conquistare punti in chiave salvezza. La gara è stata intensa con le due squadre che hanno giocato a viso aperto alla ricerca della rete. La compagine ospite è stata più cinica rispetto alla Pergo ed è andata in rete prima con il difensore centrale Milillo e poi, nella ripresa, con Lakti. Una battuta d’arresto inaspettata che ora dovrà essere resettata velocemente per preparare al meglio le prossime decisive partite dove bisognerà fare più punti possibile per arrivare alla salvezza diretta senza dover passare dalla pericolosa lotteria dei play out. Per i gialloblù all’orizzonte la sfida di sabato alle 17,30 in trasferta sul campo del neopromosso Alcione dove servirà una prestazione di spessore per portare a casa punti. La cronaca. Al 15’ Arzignano in vantaggio con uno splendido colpo di testa di Milillo che batte inesorabilmente Cordaro. Al 19’ Pergolettese vicina al pareggio, ma il difensore ospite Boffelli respinge sulla linea una conclusione di Capoferri. Al 20’ gran tiro di Parker e ottima risposta di Manfrin che devia in angolo. Al 43’ della ripresa arriva il raddoppio della squadra veneta con Lakti che approfitta di un’incomprensione difensiva gialloblù e insacca a porta vuota.PERGOLETTESE - ARZIGNANO 0-2 Marcatori: 15’ pt Milillo, 43’st LaktiRaffaele Sisti