Ponte Buggianese: applausi e lotta fino all'ultimo per il playout

Il lungo e sentito applauso che tutto il Pertini ha tributato ai ragazzi domenica pomeriggio al termine di Ponte Buggianese-Camaiore, descrive appieno quello che è il sentimento che lega una piccola cittadina con la sua squadra di calcio, e forse anche quello che è il calcio a Ponte Buggianese. Qui non si inseguono mode legate al tiki-taka, o strane alchimie che portano difensori a trasformarsi in goleador, ed attaccanti a difendere come terzini. Qui il calcio è sudore. È voglia di lottare su ogni pallone. È l’aver cercato fino all’ultimo di raggiungere la possibilità di giocare il playout col Perignano, battendo anche il Camaiore vincitore del girone A già da tanto tempo, ne è la dimostrazione.

Quest’anno la fortuna ha voltato le spalle al Ponte, squadra un po’ incompiuta, ma che è andata vicina al compiere un’impresa quasi miracolosa. "Quest’anno ci è andata male – commenta mister Vettori –, in una stagione molto complicata, che però abbiamo affrontato dal primo all’ultimo giorno con un gruppo coeso, fatto di ragazzi che hanno dato sempre tutto. Quindi li ringrazio pubblicamente, perché siamo riusciti ad arrivare in fondo, in un campionato molto complicato, tenendo saldo il gruppo, e remando tutti dalla stessa parte. Cosa che non è mai scontata. Per questo motivo li ringrazio, e spero per loro che abbiano più fortuna nei prossimi anni".

A Vettori fa da eco il portiere Mattia Rizzato: "Dispiace che finisca così, perché alla fine nelle ultime due partite abbiamo lottato, e siamo riusciti a portare a casa sei punti. Però sono stati troppi quelli lasciati per strada durante il resto del campionato. I ragazzi hanno onorato l’impegno fino alla fine, e anche lo stesso mister. Non abbiamo mollato mai, anche quando sembrava veramente finita. Quindi c’è solo da far loro un grande ringraziamento. Insieme abbiamo creduto di poter fare un’impresa. Purtroppo nella vita, come nello sport, non sempre questo succede. Ma non abbiamo assolutamente rimpianti".

Simone Lo Iacono