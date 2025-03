Ponte Buggianese, beffa in extremis. Si fa largo lo spettro retrocessione

FUCECCHIO

3

PONTE BUGGIANESE

2

FUCECCHIO Del Bino; Orsucci, Arapi, Lecceti, Malanchi, Ghelardoni, Cenci, Geniotal, Agostini (25’ st Fiorini), Rigirozzo (34’ st Guerrucci), Sciapi. A disp.Fiaschi, Nannetti, Cavallini, Shillaku, Mazzoni, Paradiso, Taddei. All. Targetti

PONTE Rizzato; Martinelli, Lucaccini, Provinzano (1’ Asara), Palmese, Chelini, Kapidani (19’ st Prati), Pievani, Granucci, Sgherri (19’ st Aiazzi), Fantini (30’ st Sali). A disp. Calu, Sanzone, Ferrari, Birindelli, Bellandi. All. Vettori

ARBITRO Evangelista di Treviglio

MARCATORI 4’ pt Geniotal, 9’ pt Martinelli, 25’ pt Granucci, 30’ pt Agostini, 48’ st Sciapi

FUCECCHIO

Sconfitta beffarda per il Ponte Buggianese, che in casa del Fucecchio perde per 3-2 nel ’derby del Padule’. Decide l’incontro la rete segnata da Sciapi a pochi secondi dal triplice fischio finale, che toglie un punto prezioso ai ragazzi di mister Vettori, sempre più a rischio retrocessione diretta.

L’inizio del match è davvero scoppiettante, così come tutto il primo tempo. Al 4’ il Ponte Buggianese perde palla sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Rigirozzo scappa via e serve poi un assist al bacio per Geniotal, che spinge la palla in rete, portando così il Fucecchio sull’1-0. La risposta del Ponte Buggianese arriva al 9’: corner di Lucaccini e palla in mezzo per Martinelli, che di destro segna l’1-1. Al 25’ c’è addirittura il secondo gol del Ponte: ancora corner, Chelini crossa per Granucci che tutto solo e al volo sigla la rete del 2-1. E’ comunque un vantaggio che dura poco, perché al 30’ il Fucecchio pareggia di nuovo, grazie ad uno scatenato Rigirozzo serve Agostini: semplice tocco sotto e Rizzato è battuto.

Nella ripresa i ritmi sono più lenti. Le due squadre studiano l’azione giusta per portarsi a casa l’intera posta in palio. Per i padroni di casa ci provano Geniotal, Ghelardoni e Fiorini, entrato al posto di Agostini, ma Rizzato fa buona guardia e non capitola. Granucci e Sali, che prende il posto di Fantini, vanno vicini al gol per i pontigiani. Si arriva così alle fasi finali del match, e alla rocambolesca azione da gol costruita dal Fucecchio al 93’: serie di batti e ribatti in area di rigore del Ponte e palla che finisce tra i piedi di Sciapi, che con freddezza segna la rete che regala la vittoria ai padroni di casa. Biancorossi sempre più penultimi, con la mannaia della forbice dal quintultimo posto che si avvicina.

Simone Lo Iacono