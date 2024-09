Ponte Buggianese, buoni segnali. In attesa di lavorare al completo

Tutto sommato il Ponte Buggianese visto in campo domenica, nel corso dell gara d’andata dei sedicesimi di finale di Coppa Italia di Eccellenza, pareggiata per 1-1 contro la Cuoiopelli al "Pertini", ha rispettato le attese che in tanti avevano. La squadra bianco-rossa guidata dal neo-allenatore Federico Vettori ha giocato con verve e voglia per gran parte del match, dimostrando inoltre di avere un qualcosa in più quando attacca. Certo, le diverse occasioni create andrebbero sfruttate al massimo. Inoltre qualche movimento dietro va ancora registrato. Però bisogna tenere in conto che alcuni pezzi importanti fuori per infortunio a breve torneranno a disposizione e che la condizione fisica dei ragazzi cresce di partita in partita. Quindi in casa Ponte sembrano esserci tutte le premesse, per fare qualcosa di buono anche quest’anno. "I ragazzi hanno interpretato bene la gara – dice Vettori –. Sono contento del primo tempo che hanno giocato, che avremmo potuto chiudere in vantaggio. Nel secondo tempo abbiamo un po’ pagato il caldo e l’alto ritmo che avevamo tenuto nella prima frazione. Ma abbiamo comunque tenuto bene il campo". Il nuovo tecnico del Ponte Buggianese ha elogiato la prestazione fatta da tutti i suoi ragazzi e in particolare quella di Gargani, andato in gol con una rete di pregevole fattura. Testa quindi adesso alla domenica che sta per arrivare e alla prima di campionato, che il Ponte Buggianese giocherà nuovamente al "Pertini" incrociando questa volta il Castelnuovo Garfagnana. Si punta al recupero di Granucci per partire con il piede giusto in una stagione che si preannuncia tosta.

Simone Lo Iacono