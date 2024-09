Ponte Buggianese distratto. Il Castelnuovo ringrazia

PONTE BUGGIANESE

0

CASTELNUOVO GARF.

1

PONTE Rizzato; Aiazzi (20’ st Lucaccini), Martinelli, Birindelli (1’ st Sanzone), Chelini, Palmese, Seghi (28’ st Gianotti), Pievani, Fantini, Bellandi G (1’ st Gargani), Sali. A disp: Calu, Kapidani, Cecchi, Bellandi F. All: Vettori

CASTELNUOVO Biggeri; Rossi, Lunardi, Fall (42’ st Fruzzetti), Bonaldi, Filippi (24’ Marzi), Benassi (11’ st Casci), Cecchini, Campani (25’ st Magera), Grassi (20’ st Tocci), El Hadoui. A disp: Tozzini, Belluomini, Cristofani. All: Gatti.

ARBITRO Cornello di Firenze

MARCATORE 11’ pt Campani

PONTE BUGGIANESE

Un Ponte Buggianese sfortunato e distratto in difesa, perde per 1-0 la gara giocata in casa contro il Castelnuovo Garfagnana e resta a quota zero punti. Al "Pertini" gli ospiti vincono il recupero della prima gara di campionato grazie ad una rete siglata da Campani. Vettori parte con un 3-4-1-2, con Gianmarco Bellandi schierato dietro le due punte Sali e Fantini. Pronti via ed è il Castelnuovo a segnare: all’11esimo c’è un grossolano errore in fase difensiva del Ponte, che porta Campani a ricevere palla dentro l’area di rigore avversaria; il numero nove gialloblu si gira bene, e con un destro preciso batte Rizzato, portando così i suoi sull’1-0. Il gol preso un po’ a freddo, stordisce i pontigiani, che al 13’ vanno vicini al colpo del ko: Cecchini scappa ad Aiazzi sulla fascia sinistra, e scodella un cross interessante in mezzo, che Rizzato smanaccia in corner. Poco prima che finisca il primo tempo, si affaccia in avanti il Ponte Buggianese, che arriva al tiro dalla lunga distanza con Martinelli. Biggeri però è attento.

Ad inizio ripresa Vettori interviene, mandando in campo Sanzone e Gargani al posto di Birindelli e Bellandi, passando così dal 3-4-1-2 al 4-3-1-2. Il nuovo assetto tattico spinge i biancorossi ad attaccare, per trovare la rete del pari. Al 46’ ci vanno vicinissimi Sali e Martinelli, ma due interventi strepitosi di Biggeri salvano gli ospiti. Poco dopo sono ancora Martinelli e Fantini a cercare la via del gol, ma Biggeri è sempre attento. Su un tentativo portato avanti da El Hadoui al 63’, è portentoso Rizzato, che mette in angolo un tiro ravvicinato, scagliato dall’attaccante numero 11 gialloblù. All’84° Palmese fa partire una tesa botta di destro da fuori area, ma Biggeri para, nonostante la sfera sia stata smorzata da qualche deviazione insidiosa. Poco dopo è di nuovo Rizzato a superarsi su Magera, che tergiversa parecchio, e spreca la palla che potrebbe chiudere il match.

Simone Lo Iacono