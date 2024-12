Ponte Buggianese ko. Impresa solo sfiorata

CAMAIORE

2

PONTE BUGGIANESE

1

CAMAIORE Barsottini; Borgia, Bologna (4’ st Belli), Granaiola (11’ st Kthella), Zambarda, Velani, Bacci (15’ st Cornacchia), Amico, Chiaramonti, Da Pozzo, Nardi (37’ st Ricci). A disp. Barsaglini, Zavatto, Fani, Navari, Bastillo. All. Cristiani

PONTE Rizzato; Aiazzi, Lucaccini, Palmese, Chelini, Kapidani (21’ st Ferrari), Martinelli, Pronvinzano (26’ st Birindelli), Granucci, Sgherri (38’ st Asara), Fantini (11’ st Sali). A disp. Calu, Sanzone, Bellandi, Gargani. All. Vettori

ARBITRO Vaggelli di Prato

MARCATORI 45’ pt Fantini, 47’ pt Chiaramonti su rig, 41’ st Kthella

NOTE Espulsi al 35’ pt Lucaccini (doppio giallo) e al 43’ st Cornacchia (gioco pericoloso)

CAMAIORE

La sfortuna, e qualche decisione forse un po’ rivedibile della terna arbitrale, condannano il Ponte Buggianese alla sconfitta per 2-1 in casa della capolista Camaiore. Una sconfitta pesante da digerire, visto che la squadra allenata da mister Vettori lotta alla pari contro la prima della classe del girone A d’Eccellenza. Sin dall’inizio i biancorossi danno del filo da torcere al Camaiore, che attacca per trovare la via del gol, ma che deve anche difendersi bene dalle iniziative di rimessa costruite dal Ponte Buggianese. Lucaccini impegna quasi subito Barsottini, con un’azione costruita sugli sviluppi di un calcio di punizione. Lucaccini che lascia i suoi in 10 al 35’, beccando due gialli discutibili nel giro di pochi minuti.

Nonostante tutto, i ragazzi di Vettori trovano il gol del vantaggio: punizione di Chelini e palla a Fantini, che di testa realizza il gol dell’1-0. La gioia però dura poco, perché dopo 2’ c’è una discesa sulla fascia di un giocatore del Camaiore, che va giù in area di rigore dei biancorossi, non appena viene a contatto con un difensore pontigiano. Il penalty appare a tanti dubbio, ma non al signor Vaggelli, che lo assegna al Camaiore. Chiaramonti lo trasforma in gol con freddezza. Nella ripresa i biancorossi soffrono la spinta offensiva portata avanti dai padroni di casa. Rizzato fa buona guardia, e mister Vettori mette in campo forze fresche, per arrivare fino al 90’.

Il Camaiore inserisce Kthella, e su un’altra azione discutibile, trova il gol del definitivo 2-1: Ferrari prova a difendere un pallone che sta per uscire fuori, ma viene contrastato con veemenza da un avversario, che in scivolata gli soffia la palla. Palla che arriva poi a Khtella, che a quattro minuti dal termine del tempo regolamentare segna la rete che decide il match.

Simone Lo Iacono