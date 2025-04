Ponte Buggianese sfida Camaiore per i playout: speranze e tensioni al Pertini

Oggi si decide il destino calcistico del Ponte Buggianese. La squadra allenata da mister Vettori affronta al Pertini il Camaiore. Per guadagnarsi l’accesso ai playout i pontigiani evono vincere e soprattutto sperare che il Fratres Perignano non faccia lo stesso contro il Viareggio. Solo così verrebbe annullata la forbice di 10 punti che separa i biancorossi dalla compagine pisana e si andrebbe così ai playout. "Sfidiamo il Camaiore – ha dichiarato il dirigente Gianni Sensi –. È la squadra che ha dominato questo campionato. Faremo la nostra partita, come abbiamo sempre fatto. Faremo di tutto per vincere, e a quel punto lì si tenderà l’orecchio verso gli altri campi, per vedere cosa faranno le nostre dirette concorrenti. Soprattutto a Perignano, dove la Fratres aspetta il Viareggio. Sembra quasi impossibile, però noi ci crediamo".

Rabbia e rammarico sono gli stati d’animo che in questo momento si vivono in casa pontigiana. "C’è del rammarico – ha aggiunto Sensi – perché nelle ultime partite qualche punto importante purtroppo lo abbiamo lasciato per strada, soprattutto negli ultimi minuti di gioco. C’è pure un po’ di rabbia, anche per gli strani risultati arrivati dagli altri campi domenica scorsa". La formazione che andrà in campo alle ore 15 dovrebbe essere la stessa che ha compiuto il blitz domenica scorsa a Certaldo, grazie al gol segnato da Bellandi. Mancherà ancora Chelini, mentre Provinzano, Aiazzi ed Asara, che avevano accusato qualche problema fisico in settimana, dovrebbero esserci. Al "Pertini" si rivedranno anche gli ex Nardi, Chiaramonti, Anzilotti e Cornacchia, che tanto bene hanno fatto quest’anno col Camaiore, e che hanno lasciato un buon ricordo nel cuore dei tifosi pontigiani.

Simone Lo Iacono