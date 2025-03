Ponte, ma cosa combini?. Salvezza lontanissima

Ponte Buggianese

2

Cenaia

2

: Rizzato, Prati, Lucaccini, Provinzano (31’ st Birindelli), Palmese, Kapidani, Martinelli, Pievani, Granucci, Sgherri (21’ st Asara), Gargani (7’ st Sali). A disp. Calu, Ferrari, Sanzone, Aiazzi, Bellandi. All. Vettori.

CENAIA: Baglini, Rossi, Di Bella (1’ Papini), Remorini, Signorini, Puleo, Solimano (19’ st Pecchia), Marcon (24’ st Ferretti), Canessa, Neri, Puccini (19’ st Bartolini). A disp. Landucci, Calloni, Goretti, Gronchi, Quilici. All. Sena.

Arbitro: Castorina di Lucca.

Marcatori: 7’ Gargani, 11’ Granucci, 28’ st Neri, 46’ st Canessa.

Minuti finali ancora fatali per il Ponte Buggianese, raggiunto in recupero dal Cenaia. Finisce 2-2 al Pertini e per i pontigiani è una mezza condanna alla retrocessione.

E dire che la gara si era messa subito bene per la squadra allenata da mister Vettori. Al 7’ Gargani sfrutta un doppio errore, commesso da Di Bella e Baglini, e porta in vantaggio il Ponte Buggianese. Pochi minuti dopo raddoppia Granucci. Martinelli al 15’ centra in maniera casuale il palo, confermando l’ottimo inizio della squadra di casa.

Nella ripresa la beffa si paterializza negli ultimi venti minuti. Rizzato capitola al 74’ sul gol in semirovesciata siglato da Neri. Rossi sfiora il pari, che arriva in maniera beffarda al 91’, con un colpo di testa che batte un incolpevole Rizzato. Nei minuti di recupero ci provano Asara e Martinelli a rimettere la gara in piedi per il Ponte Buggianese, ma trovano davanti un Baglini, che compie due autentici miracoli. Al termine della gara facce tristi in casa pontigiana, perché il pari lascia i biancorossi in penultima posizione, e con un distacco di 10 punti sul Perignano. L’incubo forbice è dietro l’angolo.

Simone Lo Iacono