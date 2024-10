Ponte, progetto giovani: "Materiale per lavorare"

Un serbatoio da cui attingere, in futuro. Un vivaio da coltivare. Il Pontelagoscuro presta estrema cura al proprio settore giovanile e, oltre alle squadre “agonistiche”, osserva con attenzione lo sviluppo e la crescita del progetto 2012. Il gruppo dei piccoli biancazzurri, che partecipa al campionato Esordienti (“a 9”), è affidato a Dario Marziano, tecnico calabrese da oltre un ventennio stabilitosi a Ferrara, in possesso del patentino Uefa C. E per lui il Ponte non è una novità: "Qui avevo già trascorso quattro stagioni, vivendo – nell’ultima – anche il passaggio dalla vecchia alla nuova società del presidente Luca Popolo. Poi ho vissuto esperienze all’Atletico Costa e quindi al Rovigo, guidando i Giovanissimi provinciali e regionali. Proprio all’Atletico ho conosciuto Andrea Siciliano (da quest’anno coordinatore generale del settore giovanile rivierasco), con il quale il rapporto è rimasto stretto anche in seguito. E quando in estate è giunta la chiamata del Pontelagoscuro ho detto subito sì, per me è stato come tornare a casa".

Marziano ha intrapreso un lavoro in profondità, in atto ormai da un mese e mezzo: "Il gruppo dei 2012 ovviamente esisteva già, ma diciamo che non era esattamente... gruppo. C’era un po’ di scollamento, cose anche comprensibili a quell’età e per ragazzi di estrazione eterogenea. Così ho cercato di intervenire soprattutto sugli atteggiamenti, e ora vedo maggior integrazione collettiva, si gioca anche più di squadra. Questa, al momento, è la mia prima piccola-grande soddisfazione".

Naturalmente ci sono pure gli aspetti tecnico-tattici: "Ho a disposizione 15 ragazzi – dice Marziano – abbiamo già giocato due partite di campionato contro il Frutteti e la Spal femminile, ed ho visto gioco ed anche risultati. Sono soddisfattissimo, il “materiale” è sicuramente di qualità. Si può far bene".

Che significa... "Crescita. Far crescere i ragazzi come uomini, con valori quali educazione, comportamento, lealtà. E a livello calcistico, ovvio. Vedo che stanno assimilando, e nel dubbio chiedono: hanno la curiosità giusta, a 12 anni non è cosa di poco conto".