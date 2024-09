Ponte vince in rimonta nel derby

santa maria codifiume

1

pontelagoscuro

2

SANTA MARIA CODIFIUME: Lazzari, Frignani, Barreca (1’st Vaccari), Ceregatti, Bragioto, Gamboni, Martella (23’st De Cristofaro), Lenzi (33’st Marvelli), Nantesini, Fuoco, Ouala (41’st Ferrari). A disp. Muto, Biondi, Antwi, Musacchi, Bolognesi. All. Campagnoni.

PONTELAGOSCURO: Macchi, Sgambati (26’st Masiero), Covezzi, Cavallini, Ferrari, Casoni, Rubini (15’st Piccinardi), Pavani (15’st Savelli Andrea), Onesti, Moratelli, Bicaku (41’st Fogli). A disp. Cavicchi, Bolognesi, Savelli Federico, Masiero. All. Lombardi.

Arbitro: Leonardo Berardo da Bologna. Marcatori: 13’pt Martella, 41’pt Pavani, 45+2’st Fogli.

Note: ammoniti Bragioto, Fuoco, Marvelli, De Cristofaro, Sgambati, Rubini e Onesti

Colpaccio del Ponte, che vince in rimonta il derby ferrarese. Un risultato che penalizza i padroni di casa al di là dei propri demeriti, il Ponte però ha avuto il merito di non arrendersi mai. Lombardi è stato costretto a mandare in campo una formazione rimaneggiata, senza Bottura, Bolognesi e soprattutto Zappi, il miglior attaccante della rosa. Gli argentani passano in vantaggio per merito di Martella, che opera uno spettacolare slalom in area e poi supera il portiere con un diagonale.

Breve giro di lancette e il Codifiume va vicino al raddoppio con Ceregatti, che arpiona in area e poi però centra il palo interno.

Al 27’ Onesti si divora la più facile delle occasioni capitate dopo lo svantaggio, per pareggiare, di testa all’altezza dell’area piccola, salta indisturbato e spreca. Il pareggio è solo rimandato: al 41’ Pavani raccoglie da fuori area una corta respinta della difesa, il tiro è deviato e inganna il portiere.

Al 21’ della ripresa Casoni di testa impegna Macchi e al 26’ De Cristofaro non riesce ad approfittare di una corta respinta del portiere e sparacchia alle stelle. Al 40’ Fuoco colpisce il secondo legno di giornata, una traversa su tiro dalla lunetta. Dopo tanti sbagli il Ponte capitalizza un errore difensivo degli argentani: tiro di Onesti dal limite, Lazzari è poco reattivo e respinge sui piedi del nuovo entrato Fogli, che raddoppia nel recupero e ribalta il risultato.

Franco Vanini