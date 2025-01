Pontedera Addio a Ianesi. E’ del Milan Futuro

Simone Ianesi ha lasciato il Pontedera, giocherà nel Milan Futuro. Quella che nei giorni scorsi era una voce, seppur fondata, ieri è diventata realtà anche se mancano ancora le firme e sono attese per oggi. Il giocatore appena saputo dell’interessamento del club rossonero (contro il quale, per altro, in campionato aveva fallito un calcio di rigore, ndr) ha puntato i piedi - incoraggiato a lasciare i granata anche dal suo entourage, che, pare, gli avrebbe prospettato anche un possibile debutto in Serie A – e, pur allenandosi fino a mercoledì, è stato irremovibile sulla sua volontà di andar via prima possibile dalla Toscana. Cosa che ha fatto nel pomeriggio. I dirigenti del Pontedera hanno provato a convincerlo, ma di fronte all’ostinatezza del ragazzo, classe 2002, e contrari alla scelta di trattenere "per forza" un calciatore (ricorderete come furono trattati i...mal di pancia di Nicastro e Catanese) hanno dovuto desistere loro malgrado.

Forti però di un contratto in essere (Ianesi era vincolato fino a giugno 2026) a quel punto hanno stabilito una cifra d’uscita importante (si parla di qualche centinaia di migliaia di euro), che il Milan, dopo una serrata trattativa nella quale il Pontedera non è mai arretrato nella sua richiesta, ha deciso di corrispondere per intero. L’attaccante si toglie così la casacca granata dopo due anni (era arrivato a gennaio 2023) nei quali ha collezionato 73 presenze, quasi tutte da titolare, e segnato 13 gol di cui 6 in questa stagione, l’ultimo proprio sabato scorso ed è stato quello che ha dato la vittoria nella trasferta di Sestri Levante, con i quali ha uguagliato la cifra del torneo scorso (alla somma va aggiunto un gol segnato nella prima stagione). Il Pontedera ovviamente lo rimpiazzerà e potrebbe avere già pronto il sostituto: Mattia Gaddini, anche lui classe 2002, dell’Arezzo. Intanto un nuovo giocatore c’è. E’ il difensore centrale Andrea Moretti, che arriva dalla Triestina e che da ieri ha cominciato ad allenarsi agli ordini di Leonardo Menichini, Nato a Magenta (provincia di Milano) il 26 febbraio 2002, Moretti ha militato nel settore giovanile dell’Inter, che nell’estate del 2002 lo ha girato in prestito alla Pro Sesto, dove ha giocato 18 partite in campionato. L’anno successivo è passato alla Pro Patria, dove ha disputato tutte le 38 partite della regular season segnando 4 reti, quindi l’estate scorsa è andato alla Triestina, che ne detiene il cartellino, dove, in una situazione societaria caotica, ha collezionato 12 presenze delle quali 7 da titolare e 5 da subentrato. In totale vanta quindi 68 presenze in Serie C, tutte nel girone A.

Stefano Lemmi