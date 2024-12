Pontedera, fuga dalla zona play out: "C’era la voglia di ripartire forte"

Dopo 4 turni il Pontedera è uscito dalla zona play out, e ci è riuscito proprio nella giornata finale del girone di andata. A permetterglielo sono state la vittoria per 2-1 sul Perugia con la prima doppietta di Italeng, e i contemporanei pareggi esterni della Lucchese a Sassari e della Spal a Gubbio, dov’è stata raggiunta praticamente nell’ultima azione di gara. Toscani ed emiliani sono stati scavalcati, gli umbri sono stati avvicinati e ora sono avanti tre punti (19 contro 22) dove hanno agganciato proprio i cugini del Perugia, che i granata hanno tenuto nella mischia. Ma la vittoria di domenica, quinta complessiva, terza casalinga, seconda consecutiva al Mannucci, oltre che alla classifica ha fatto bene anche alla testa dei giocatori di Menichini, irrorata da una sana boccata di fiducia.

L’umiliante 5-1 di Rimini è stato, a quanto sembra, superato. Come ha osservato con soddisfazione il capitano (in assenza di Espeche, che tornerà ad anno nuovo), Gabriele Perretta: "Dopo la partita di Rimini c’era la voglia di ripartire forte, di avere una reazione importante dopo la brutta figura fatta. Così in settimana abbiamo lavorato molto sulla fase difensiva e su come bisognava compattarci per preparare al meglio questa partita col Perugia. E sul campo si è visto, lo abbiamo dimostrato, perché eravamo corti ed aggressivi e il risultato lo ha confermato". Perretta, che nel "nuovo" 4-2-3-1 fa il difensore basso a sinistra, detta quella che può essere la ricetta giusta: "Serve fare attenzione ai dettagli e quelle che possono sembrare delle piccolezze. Perché in questo campionato l’attenzione fa la differenza. E noi contro il Perugia siamo stati più attenti, abbiamo commesso meno errori rispetto alla partita precedente a Rimini. Gli umbri con i loro cambi ci hanno messo in difficoltà, perché anche in panchina hanno giocatori di valore, ma stavolta siamo stati bravi a soffrire e siamo riusciti a portare a casa tre punti importanti contro un avversario che veniva da un buon momento (7 punti nelle ultime 3 partite, ndr)". "Questa è una vittoria che ci dà morale – ha concluso il calciatore classe 2000 – e che ci deve far continuare ad allenarci bene per tutta la settimana. Però è una gara che deve essere subito archiviata, perché venerdì ci aspetta un’altra partita importantissima contro il Legnago ultimo in classifica. Noi vogliamo vincere perché vogliamo uscire da questa situazione di classifica, ma non sarà facile battere i veneti. Sappiamo che sarà un’altra partita complicatissima, ed è per questo che dobbiamo prepararla con la massima attenzione". Le ultime parole di Perretta non sono di circostanza, perché in questo girone di andata il Legnago ha conquistato più punti fuori casa, otto (gli stessi del Pontedera), che in casa, quattro, e nell’ultima trasferta sostenuta hanno addirittura sbancato Pescara.

Stefano Lemmi