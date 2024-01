Pontedera, giorni di fuoco: "Per ogni uscita, un arrivo"

Gli occhi al mercato e la testa alla Fermana. Questo deve fare il Pontedera che domani ospita la formazione marchigiana ultima in classifica (ma reduce da cinque risultati positivi: una vittoria e quattro pareggi). La chiara vittoria sul Sestri Levante è stata fagocitata dalle vicende della campagna acquisti e cessioni invernale apertasi appena dieci giorni fa e l’attenzione si è riversata potremmo dire interamente sulle questioni inerenti i movimenti dei giocatori. Che nel caso del Pontedera hanno riguardato fino a questo momento soprattutto il capitolo cessioni. A fronte di un arrivo, il portiere Giuseppe Ciocci che era al Pescara ed è andato in campo già domenica, si contano 4 cessioni. La prima in ordine di tempo è stata quella dell’attaccante Luca Paudice, poco utilizzato e passato al Renate (Sere C, girone A) quindi, in settimana, ci sono stata quella dell’under Samuele Angori, tornato all’Empoli che lo girerà alla Reggiana, in Serie B, e le due di altrettanti over del calibro di Giovanni Catanese e Francesco "Ciccio" Nicastro. Precisato che la società li avrebbe tranquillamente tenuti entrambi in virtù di un contratto (in scadenza) di cui si sarebbe sicuramente discusso il prolungamento, la scelta di voler lasciare Pontedera è stata quindi dei calciatori, attratti da accordi più lunghi (due anni e mezzo compresa la stagione in corso) e da cifre, evidentemente, più elevate. Entrambi hanno trovato la destinazione gradita: Catanese all’Arezzo, Nicastro alla Vis Pesaro, due formazioni avversarie dei granata.

Almeno fino a ieri sera la firma però non c’era ancora stata per nessuno dei due, ma le trattative sono oramai ai dettagli, agli sgoccioli, quindi non ci saranno sorprese dell’ultima ora. Tuttavia, va detto che mentre Catanese si è allenato anche ieri pomeriggio, Nicastro non lo ha fatto ed ha già salutato i compagni. La società nei giorni scorsi era stata chiara: "Per ogni calciatore in uscita ce ne sarà uno in entrata" e in effetti il direttore sportivo Moreno Zocchi sta per annunciare dei colpi. I nomi dei sostituti ovviamente non li ha anticipati, ma in compenso ieri sera ha parlato chiaro, richiamando giustamente la concentrazione alla sfida di domani: "La testa adesso deve essere solo alla Fermana. Al mercato ci penso io e la squadra deve quanto più possibile stare lontana da queste dinamiche". Va anche aggiunto che pure lui e l’allenatore Massimiliano Canzi sono in...trattativa. Il presidente Simone Millozzi nella conferenza stampa di fine hanno aveva dichiarato che entro la metà di gennaio contava di annunciare la riconferma di entrambi. Stasera è in programma un cda e probabilmente sarà l’occasione per vedere la sperata fumata bianca.