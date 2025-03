Pontedera. Granata, ecco il balzo in avanti in classifica . E la Primavera vince e trionfa nel girone

Quello che si è appena concluso è stato un week end ricco di soddisfazioni per i colori granata in generale. Venerdì la prima squadra ha vinto 3-0 sul terreno della Pianese guadagnandosi la virtuale permanenza nel campionato di Serie C a 4 giornate dalla fine, sabato invece la formazione della Primavera 4 allenata da Oliviero di Stefano ha vinto il suo girone (A) con un turno di anticipo. Decisivo è stato il successo per 1-0 contro il Legnago Salus, che unito alla sconfitta per 2-1 dell’Alcione Milano sul campo del Caldiero Terme ha fatto diventare irraggiungibili i baby granata perché i milanesi, pur avendo un solo punto di distacco, nell’ultimo turno (il 20°) riposano, e perché la terza, il Novara è a -4. Con questo piazzamento il Pontedera vola direttamente alle fasi finali per la promozione in Primavera 3, dove partirà con una posizione di vantaggio sulle altre squadre.

Tornando invece alle gesta della formazione maggiore, dopo l’exploit di venerdì sera, Leonardo Menichini e suoi giocatori sono stati sorridenti spettatori dello spezzatino della 34a giornata, spalmata in quattro giorni, per capire quali sono le loro reali distanze in classifica. Il turno, quintultimo del campionato, si conclude questa sera con Entella-Torres, ma è una sfida che riguarda le zone di vertice della graduatoria e quindi qualsiasi esito non inciderà sulla posizione dei granata. I risultati di ieri invece hanno definito che il Pontedera è salito dalla 14a alla 12a posizione e che ha lasciato immutato il vantaggio di 8 punti sulla quintultima poltrona, quella che condanna ai play out, e occupata dalla Lucchese, che ieri però ha schiantato la vicecapolista Ternana 4-1 e che sabato prossimo sarà ospite al Mannucci. Inoltre, sempre guardandosi alle spalle, i granata adesso sono sicuri di non rischiare di finire neppure terzultimi.

Alzando invece gli occhi, seppure in maniera timida, il sogno dei play off, è lontano "appena" tre punti. Quelli che separano Corona e compagni dal Gubbio, decimo a quota 44, e probabilmente sull’unica posizione alla quale i Menichini-boys possono ambire, visto che il nono posto è lontano 5 punti ed è del Rimini. Ma proprio i romagnoli potrebbero far allargare gli spareggi del solo girone B all’undicesima posizione, questo nel caso in cui martedì 8 aprile vincano la Coppa Italia contro la Giana Erminio, già battuta 1-0 in trasferta all’andata. In tal modo ci sarebbero da rimontare due punti al Perugia, che è attualmente undicesimo a quota 43, e che è l’avversario al quale il Pontedera andrà a far visita nell’ultima giornata, domenica 27 aprile. Una gara che potrebbe quindi diventare decisiva per chiudere una stagione come nessuno, fino a qualche mese fa, sperava.

Stefano Lemmi