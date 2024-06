Pontedera Granata vicini a Daniele Ragatzu

Bocche cucite dalla sede di via Vittorio Veneto, ma l’indiscrezione ha iniziato a circolare da giovedì: il Pontedera starebbe per ingaggiare Daniele Ragatzu, con il quale avrebbe già raggiunto l’accordo (si parlerebbe di un biennale). Per chi segue l‘intera Serie C non c’è bisogno di aggiungere altro sul valore del giocatore, per chi invece si limita alle vicende dentro le quattro mura granata, si può serenamente aggiungere che si tratta di un top player indiscusso della categoria. Un talentuoso fantasista che può agire da prima o seconda punta e dai piedi sconfinati. Da questo lato, un Gigio Grassi dieci anni dopo, uno di quegli elementi capaci di spostare una partita con le sue giocate. Un super colpo insomma per il Pontedera, che si accaparrerebbe uno tra i dieci giocatori tecnicamente più forti della terza serie. Al di là di tutti i contati che possono esserci stati tra le varie parti, due sono state le porte che avrebbero favorito il suo arrivo in Toscana: la retrocessione dell’Olbia, che ha svincolato il giocatore (sul mercato a parametro zero) e la conoscenza con il neo tecnico Alessandro Agostini, con il quale Ragatzu ha giocato nel Cagliari in Serie A. Eh sì, perché il 32enne fantasista (ne farà 33 il 21 settembre) avrebbe sempre la stoffa per giocare e segnare anche nella massima categoria, dove con la casacca rossoblu cagliaritana è stato giovanissimo compagno di squadra di Agostini per tre campionati, dal 2008 al 2011.

Dopo aver girato un po’ in terraferma, tra Gubbio, Vercelli e Lanciano, tutte in Serie B, e Rimini, in Serie C, ha fatto le fortune dell’Olbia per 7 stagioni, dal 2016 al 2024, interrotte da una, la 2019-20 (quella spezzata dal Covid) trascorsa di nuovo a Cagliari, ancora in Serie A (in totale, in 4 tornei, 45 presenze e 5 reti). In tema di gol, l’anno scorso si è fermato a 9, e poi, tranne che nel primo campionato, quando è arrivato a quota 7, ad Olbia ha sempre chiuso in doppia cifra: quindici centri nel 2017-18, undici nel 2018-19, quattordici nel 2020-21, tredici nel 2021-22 e diciannove nel 2022-23, cifra che gli è valsa la palma di capocannoniere del girone B, davanti di una lunghezza a Corazza del Cesena. Ovvio che su un calciatore di tale spessore e oltretutto svincolato ci sia tanta concorrenza. La più agguerrita pare quella del neopromosso Trapani, intenzionato ad allestire una super-squadra, ma sarebbero spuntati anche gli interessi di Foggia, Entella e Avellino. Sembra tuttavia che il Pontedera sia in cima alla lista delle preferenze del giocatore, al punto che, come detto, l’accordo sarebbe già stato raggiunto.

Stefano Lemmi