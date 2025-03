Pontedera, il ritorno alla vittoria: contro il Gubbio finisce 2-1

Pontedera, 1 marzo 2025 – Il Pontedera torna alla vittoria (dopo due sconfitte) superando 2-1 il Gubbio, scavalcato in classifica al decimo posto. La squadra di Menichini ha indirizzato la gara tra il 16° e il 20° del primo tempo segnando due gol-fotocopia, prima con Vitali e poi con Italeng che si sono inseriti alle spalle della difesa ospite battendo Venturi in uscita. Il Gubbio ha tenuto il pallino del gioco, ha sfiorato il gol con l'ex Tommasini (37') e nella ripresa ha controllato fino a trovare la rete di Spina i pieno recupero- Prossimo impegno per il Pontedera, venerdì in casa della capolista Entella.

s.l.

Il tabellino

Pontedera-Gubbio 2-1

PONTEDERA (4-2-3-1): Calvani; Cerretti (40’ st Maggini), Moretti, Martinelli, Perretta; Guidi, Ladinetti; Vitali, Scaccabarozzi, Sala; Italeng. A disp: Vivoli, Vanzini, Pretato, Migliardi, Van Ransbeeck, Gaddini, Lipari, Espeche, Sarpa, Pietra. All. Menichini

GUBBIO (4-1-4-1): Venturi; Tozzuolo (18’ st Maisto), Signorini (29’ st Tentardini), Rocchi, D’Avino; Rosaia (41’ st Rovaglia); Spina, Faggi (29’ st Proietti), Iaccarino, Corsinelli; Tommasini. A disp: Bolletta, Di Massimo, Stramaccioni. All. Fontana

Arbitro: Gangi di Enna

Marcatori: 16’ pt Vitali, 20’ pt Italeng; 48’ st Spina

Note: spettatori 515; ammoniti Iaccarino, Scaccabarozzi, Signorini; angoli 2-7.