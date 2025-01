Pontedera L’occasione di mettersi in salvo

Un’occasione da sfruttare per schizzare nella zona-comfort della classifica, ma anche una partita da non prendere sottogamba, magari perché...offuscati dall’illusione di forza che può aver generato l’insperato pari di Terni. C’è questo nella trasferta di Sestri Levante, sul terreno di una squadra penultima, che ha 5 punti meno del Pontedera, strapazzata 4-1 all’andata (ma i liguri erano passati in vantaggio) ma che anch’essa vede in questo scontro della 3a giornata di ritorno una sfida-salvezza. Una sfida, di conseguenza, da giocare con il classico coltello tra i denti.

"Mi aspetto una partita aperta – ha commentato il tecnico Leonardo Menichini – perché i nostri avversari giocando in casa e arrivando da una sconfitta vorranno cercare i tre punti. Noi dovremo essere bravi a sviluppare il nostro gioco quando abbiamo la palla, altrimenti essere pronti al sacrificio e a saper chiudere le linee di passaggio. Non dobbiamo andare in campo con leggerezza, perché questa è una gara delicata e la dobbiamo affrontare come quella con la Ternana, cioè con la massima attenzione. Sarà una partita più equilibrata di quella di lunedì, ma nell’equilibrio ci sono gli episodi, che dobbiamo tirare dalla nostra parte". Rispetto alla sfida con l’allora capolista, Menichini ha un giocatore in meno, cioè Ambrosini, passato all’Albinoleffe (Serie C, girone A), e due in più, il centrocampista Jacopo Saccabarozzi, già nel gruppo da martedì, e il difensore Francesco Migliardi, 21 anni, arrivato dal Novara, che ieri ha effettuato il primo allenamento e che oggi è tra i convocati.

"Credo che il Pontedera – ha detto il neo granata subito dopo la firma – sia la piazza giusta per rilanciarmi, impegnandomi per avere quella continuità che in questa stagione mi è mancata. Tutti mi hanno parlato molto bene della società e del modo di lavorare che c’è. In particolare ha inciso Elia Tantalocchi, mio compagno di squadra alla Sampdoria. Penso che il ruolo di terzino in una difesa a quattro sia quello dove riesco ad esprimersi meglio, ma sono a completa disposizione del mister". Inizio alle 17,30, dirige Gangi di Enna, con un solo precedente: Pontedera-Recanatese 2-2 del 23 settembre 2023. Probabile formazione (4-2-3-1): Tantalocchi, Cerretti, Pretato, Martinelli, Perretta; Ladinetti, Guidi; Vitali, Scaccabarozzi, Ianesi; Italeng.

Stefano Lemmi