Pontedera-Luccese 4-1, record personale di Italeng

Pontedera, 5 aprile 2025 – Il Pontedera batte 4-1 una Lucchese in piena crisi societaria (giocatori che non ricevono gli stipendi ma scesi ugualmente in campo dopo uno sciopero annunciato martedì e revocato ieri) e si guadagna l'aritmetica certezza di rimanere in Serie C. Partita virtualmente chiusa già prima del riposo con la rete di Lipari (che ha colpito anche un palo) e la doppietta di Italeng, che a inizio di ripresa firmerà il primo tris della sua carriera salendo a quota 12 reti, suo record personale, prima della rete di Selvini per la Lucchese nel finale e della traversa di Van Ransbeeck nel recupero finale. Prossimo impegno per gli uomini di Menichini, sabato alle 17:30 in casa della Spal.

Tabellino

PONTEDERA-LUCCHESE 4-1

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta (33’ st Sarpa), Espeche, Moretti, Migliardi; Guidi (27’ st Pietra), Ladinetti (20’ st Van Ransbeeck); Vitali (20’ st Gaddini), Scaccabarozzi, Lipari (20’ st Sala); Italeng. A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Martinelli, Coviello, Maiello. All. Menichini

LUCCHESE (3-4-2-1): Coletta; Gucher, Benedetti (1’ st Gemignani), Rizzo; Visconti, Ballarini, Welbeck (1’ st Galli), Antoni; Selvini, Fedato (20’ st Badije); Magnaghi (20’ st Saporiti). A disp: Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Cartano, Plutnik, Moschella, Gheza. All. Gorgone

ARBITRO: Nigro di Prato

MARCATORI: 6’ pt Lipari, 14’ pt Italeng, 43’ pt Italeng; 9’ st Italeng, 38’ st Selvini

NOTE: spettatori 568; ammoniti Rizzo, Tantalocchi, Pietra; angoli 1-11