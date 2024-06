Pontedera Ragatzu, prosegue l’interesse

Milan U23 e gironi (aspettando Ragatzu). Ovvero settantadue ore per dare ufficialità alla Serie C 2024-25. Oggi infatti scade il temine per la società rossonera di presentare la domanda di ammissione alla terza serie per la propria seconda squadra in sostituzione del non ammesso Ancona, quindi giovedì il consiglio federale esaminerà la correttezza della domanda e una volta accolta completerà l’organico delle 60 squadre che formano la categoria. Di conseguenza sarà possibile comporre i tre gironi, scelta che avverrà tagliando orizzontalmente l’Italia (quindi seguendo il criterio della latitudine del luogo), con l’inserimento dell’unica squadra sarda rimasta, la Torres, ancora nel girone centrale, il B, quello dove il Pontedera si troverà per il quarto anno consecutivo. L’unico dubbio resta la modalità di distribuzione delle tre seconde squadre dei club di Serie A nei tre gironi. L’unica certezza è che in un girone non vi possa essere più di una squadra Under 23, quindi Juventus Next Gen, Atalanta U23 e Milan U23 saranno divise. Probabilmente con sorteggio visto che a nessuna piace andare a finire nel girone meridionale, che per una squadra del nord significa sostenere 19 trasferte da Latina in giù. In ogni caso per il Pontedera cambia poco, perché, a meno di clamorosi quanto imprevisti colpi di scena, tutte le altre avversarie sembrano ormai definite.

Intanto resta sempre in stand-by, ma comunque ben avviata, la trattativa per portare Daniele Ragatzu a Pontedera. La società granata, per regolamento, non potrà annunciare l’ingaggio di alcun calciatore fino a lunedì prossimo 1 luglio, data di inizio della stagione agonistica 2024-25 e giorno dal quale i contratti tra giocatori e club potranno essere depositati, quindi fino a quel giorno si può parlare solo in via teorica. Nonostante ciò, l’accostamento con quello che può essere considerato senza timore di smentita uno dei dieci top player della categoria, sta scaldando in questi giorni la tifoseria granata, perfettamente conscia della portata di un ingaggio simile. Il 32enne fantasista infatti unisce indiscusse qualità balistiche e un gran feeling con il gol, e il suo eventuale arrivo garantirebbe un potenziale offensivo che, considerando che al suo fianco come terminali del 3-5-2 la società intenderebbe affiancargli un altro attaccante over, riporterebbe il Pontedera ai fasti del duo Grassi-Arrighini che regalò al popolo pontederese tante soddisfazioni e tanti gol. Stefano Lemmi.

