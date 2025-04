Pontedera sfida la Spal: obiettivo play off e record in Serie C

Provarci? E perché no? Con la sfida odierna alla Spal, il Pontedera comincia un nuovo campionato. In realtà è un campionato breve breve, fatto di tre sole partite. Quelle che la squadra di Menichini proverà a sfruttare per qualificarsi ai play off dopo aver staccato il biglietto della salvezza sabato scorso battendo 4-1 la Lucchese. Con la testa ora sgombra, i granata tra questa e le due sfide con Rimini e Perugia possono sfogare la loro serenità calcistica e andare a caccia di qualche record. Tipo la conquista di almeno 6 punti per raggiungere il massimo dei punti conquistati dal Pontedera nel girone di ritorno in Serie C (30, nel 2020-21), oppure realizzare almeno 4 reti per superare il numero più alto di gol segnati dai granata nei tornei di Serie C a 20 squadre (53, l’anno scorso), o ancora concludere il campionato almeno nell’attuale posizione, l’undicesima, per accedere ai play off per il terzo anno consecutivo, un primato anche questo. Ma anche cogliere il quinto risultato utile consecutivo (dopo due pareggi e due vittorie), striscia mai messa insieme in questa stagione. Insomma, gli stimoli per andare a tentare il colpaccio in uno stadio prestigioso come quello di Ferrara ci sono eccome. E l’allenatore Leonardo Menichini certo non li nasconde: "Non andiamo a fare una scampagnata. Siamo undicesimi in classifica e vogliamo difendere quel posto, che vale i play off, o migliorarlo. Quindi se fino a oggi ho sempre parlato solo di salvezza come obiettivo, perché era giusto così, adesso dico che è giusto divertirsi e andare a giocare con entusiasmo su un campo bellissimo come quello di Ferrara Ci sono anche dei numeri che se possiamo vogliamo migliorare per dare seguito a questo straordinario girone di ritorno. E volutamente lo definisco straordinario, altrimenti fare ciò che abbiamo fatto passa come scontato. Invece deve essere enfatizzato, perché salvarci a tre giornate dalla fine in un campionato così difficile e con dietro società che hanno speso tanto come la stessa Spal, vuol dir aver compiuto un’impresa. Per il resto, io nella mia carriera non ho chiesto niente e quindi non regalo niente". Assenti (oltre a Cerretti) per noie muscolari Ladinetti e Van Ransbeeck, rientra Corona, che potrebbe far coppia con Italeng, mentre visto che per queste ultime 3 giornate il minutaggio non c’è, in porta potrebbe debuttare l’over Vivoli. Inizio alle 17,30, dirige Gauzolino di Torino, con tre precedenti: Pontedera-Vis Pesaro 1-1 (2 febbraio 2022), San Donato-Pontedera 1-2 (23 ottobre 2022), Entella-Pontedera 3-1 (30 marzo 2024). Probabile formazione (4-2-3-1): Vivoli; Perretta, Moretti, Martinelli, Migliardi; Guidi, Scaccabarozzi; Vitali, Corona, Sala; Italeng.

Stefano Lemmi