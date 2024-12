Pontedera-Spal 5-1,i granata fanno pokerissimo

Pontedera (Pisa), 2 dicembre 2024 – Il Pontedera si risveglia e infligge un duro 5-1 alla Spal che arrivava da tre vittorie di fila. La squadra di Menichini, che in casa non vinceva dall'8 settembre e più in generale da sei turni, ha interpretato questo delicato match con grande concentrazione e dopo 15' Pietra imbeccato da Perretta l'ha sbloccato. Poi una ripresa esplosiva ha portato altre 4 reti, contro un avversario rimasto in 10 dopo 19' della seconda frazione, di Pretato in mischia, quindi Cerretti, Ianesi e Ladinetti (intervallati dalla sassata da 20 metri di D'Orazio per il momentaneo 4-1) in contropiede. Prossimo impegno per il Pontedera, sabato a Rimini.

(s.l.)

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Gagliardi (31’ st Ambrosini), Espeche (6’ pt Pretato), Martinelli (31’ st Maggini), Perretta; Ladinetti, Guidi; Cerretti, Pietra (35’ st Benucci), Ianesi; Italeng (35’ st Corona). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Coviello, Maiello, Innocenti. All. Menichini

SPAL (5-3-2): Galeotti; Calapai, Polito (11’ st El Kaddouri), Nador, Bruscagin, Mignanelli; Zammarini, Radrezza (11’ st Buchel), D’Orazio; Antenucci, Rao (35’ st Contè). A disp: Melgrati, Meneghetti, Bassoli, Boccia, Cecchinato, Angeletti, Roda, Tarolli, Andreoli. All. Dossena

ARBITRO: Milone di Taurianova

MARCATORI: 15’ pt Pietra; 5’ st Pretato, 18’ st Cerretti, 28’ st Ianesi, 41’ st D’Orazio, 42’ st Ladinetti

NOTE: spettatori 730; espulso El Kaddouri al 19’ s.t. per proteste; ammoniti Polito, Guidi; angoli 7 a 5