Pontedera-Spal 2-1, colpaccio finale in rimonta

Pontedera, 16 marzo 2024 – C'è stato bisogno di attendere il recupero finale, ma il 2-1 in rimonta del Pontedera sulla Spal è un successo meritato. Ospiti in vantaggio nella prima frazione con un gran diagonale di Dalmonte, ma i granata dopo un paio di nitide palle-gol sprecate e un palo di Ganz riacciuffano il risultato nel recupero prima del riposo con un'incursione centrale di Peli.

17 foto Foto Germogli

Nella ripresa la squadra di Canzi tiene l'iniziativa, coglie il secondo legno, ancora con Ganz (colpo di testa con palla che sbatte contro la traversa e torna in campo), e al secondo dei sei minuti di recupero con due nuovi entrati, Delpupo e Lombardi, confeziona un successo che in casa mancava da due mesi. Ora in classifica il Pontedera è sesto dopo aver scavalcato il Pescara cui va a far visita sabato prossimo.

PONTEDERA-SPAL 2-1

PONTEDERA (3-4-2-1): Vivoli; Guidi, Espeche, Calvani; Perretta, Benedetti (24' st Lombardi), Ignacchiti, Angori; Peli (37' st Delpupo), Ianesi (41' st Provenzano); Ganz (24' st Selleri). In panchina: Lewis, Busi, Pretato, Ambrosini, Marrone, Cerretti, Salvadori. Allenatore: Canzi.

SPAL (4-4-2): Galeotti; Bruscagin, Valentini, Fiordaliso, Tripaldelli; Edera (1' st Iglio), Carraro (29' pt Contiliano), Buchel (33' st Collodel), Dalmonte; Zilli (24' st Rabbi), Antenucci (33' st Siligardi). In panchina: Alfonso, Del Favero, Orfei, Saiani, Ghiringhelli, Nador, Breit, Rao. Allenatore: Di Carlo.

ARBITRO: Renzi di Pesaro

RETI: 18' pt Dalmonte, 47' pt Peli, 47' st Lombardi

NOTE: pomeriggio fresco, terreno in erba sintetica. Spettatori: 794. Ammoniti Tripaldelli, Galeotti, Benedetti, Buchel, Contiliano. Angoli: 6-5. Recupero: 2'; 6'.

s.l.