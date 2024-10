Pontedera-Torres 2-3, i granata vedono rosso

Pontedera, 12 ottobre 2024 – Terza sconfitta consecutiva per il Pontedera, sulla cui panchina ha debuttato Leonardo Menichini. I granata sono stati superati 3-2 al Mannucci al termine di una gara nella quale per due volte erano riusciti a portarsi in vantaggio, prima con Ianesi e poi con un rigore di Corona, ma fortemente condizionata al rosso diretto a Martinelli dopo 37'. Così la Torres ne ha approfittato per ribaltare il risultato con un gol di Mastinu e la doppietta di Diakite.

PONTEDERA-TORRES 2-3

PONTEDERA (3-4-2-1): Tantalocchi; Cerretti, Pretato, Martinelli; Perretta, Pietra, Sala, Ambrosini (35’ st Maggini); Ragatzu (40’ pt Espeche), Ianesi; Corona (35’ st Gagliardi). A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maiello, Innocenti. All. Menichini

TORRES (3-4-2-1): Petriccione; Fabriani, Coccolo, Mercadante (1’ st Zecca); Zambataro, Giorico (44’ st Masala), Mastinu, Liviero (37’ st Guiebre); Varela (18’ st Scotto), Diakite; Fischnaller. A disp: Petricciuolo, Dametto, Idda, Goglino, Casini. All. Greco ARBITRO: Dini di Città di Castello

MARCATORI: 23’ pt Ianesi (P), 47’ pt Diakite (T); 5’ st rigore Corona (P), 7’ st Mastinu (T), 28’ st Diakite (T)

NOTE: spettatori 676; espulso Martinelli al 37’ pt; ammoniti Mercadante, il tecnico Menichini, Ianesi, Diakite, Pretato; angoli 2 a 9.