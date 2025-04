Pontedera travolge Lucchese 4-1 e conquista la salvezza in Serie C

PONTEDERA

4

LUCCHESE

1

PONTEDERA (4-2-3-1): Tantalocchi; Perretta (33’ st Sarpa), Espeche, Moretti, Migliardi; Guidi (27’ st Pietra), Ladinetti (20’ st Van Ransbeeck); Vitali (20’ st Gaddini), Scaccabarozzi, Lipari (20’ st Sala); Italeng. A disp: Calvani, Vivoli, Vanzini, Maggini, Martinelli, Coviello, Maiello. All. Menichini.

LUCCHESE (3-4-2-1): Coletta; Gucher, Benedetti (1’ st Gemignani), Rizzo; Visconti, Ballarini, Welbeck (1’ st Galli), Antoni; Selvini, Fedato (20’ st Badije); Magnaghi (20’ st Saporiti). A disp: Allegrucci, Da Silva, Gasbarro, Salomaa, Cartano, Plutnik, Moschella, Gheza. All. Gorgone.

Arbitro: Nigro di Prato.

Marcatori: 6’ pt Lipari, 14’ pt Italeng, 43’ pt Italeng; 9’ st Italeng, 38’ st Selvini.

Note: spettatori 568; ammoniti Rizzo, Tantalocchi, Pietra.

PONTEDERA - Il 4-1 con il quale il Pontedera ha piegato una Lucchese in profonda crisi societaria dà ai granata la certezza aritmetica della salvezza. I 3 punti di ieri portano infatti a 11 le lunghezze di vantaggio proprio sugli avversari di ieri, quintultimi e quindi in zona play out, rendendo il gap incolmabile a tre partite dalla fine. Adesso, sabato a Ferrara, quindi a Pasquetta contro il Rimini e infine domenica 27 aprile a Perugia, la squadra di Menichini potrà giocarsi tutti i suoi sogni per sperare di chiudere il campionato nei play off. Sarebbe qualcosa di eccezionale. D’altronde la settimana travagliata con l’annuncio dello sciopero (martedì) poi revocato (venerdì) dai giocatori ospiti (che non prendono gli stipendi da ottobre) alla fine ha evidentemente nuociuto solo agli uomini di Gorgone, apparsi piuttosto scarichi, soprattutto nella testa. Un atteggiamento di cui il Pontedera ha approfittato per chiudere ben presto il derby numero 44. Alla squadra granata sono bastati infatti i primi 45’ per segnare tre reti e continuare a guardare la classifica col naso all’insù. Dopo appena 6’ Italeng ha rubato palla a Benedetti e ha smarcato Lipari, che si è liberato in area e ha infilato Coletta, poi prima del quarto d’ora Ladinetti ha lanciato Italeng, il centravanti granata ha anticipato l’uscita del portiere avversario per scavalcarlo con la rete del raddoppio e toccare la doppia cifra personale. Quindi sei minuti più tardi (21’) Lipari su punizione dalla lunetta ha mandato la palla a stamparsi contro il palo alla sinistra di Coletta. Un dominio, insomma, contro il quale la Lucchese non ha accennato alcuna reazione e con il Pontedera che dopo una fase di controllo, nel finale di tempo è tornato a spingere. Prima Guidi ha sparato a lato un sinistro dal limite (41’), poi su un cross in area dalla sinistra, Italeng si è proteso in tuffo e di testa ha fatto 3-0 chiudendo virtualmente l’incontro. E’ stato lo stesso centravanti in avvio di ripresa a seppellire il match fulminando Coletta, firmando la prima tripletta in Serie C e portandosi a quota 12, mentre sui titoli di coda Selvini ha trovato la bella rete del 4-1 e, nel recupero (48’), Van Ransbeeck ha colpito il secondo legno.

Stefano Lemmi