Pontedera, tre rinnovi. E si profila un colpaccio

Non solo Marcos Espeche. Ieri oltre al capitano hanno firmato per un ulteriore anno anche altri due giocatori del Pontedera che erano in scadenza: Riccardo Martinelli e Cristian Cerretti. Ma cominciamo col capitano, 39 anni, che il 15 luglio inizierà la quarta stagione con la casacca granata. "Avevo tanta voglia di giocare un’altra stagione – ha commentato Espeche appena firmato il rinnovo – perché al di là dell’età ho ancora voglia di lavorare, di mettermi in discussione e di vivere la quotidianità facendo questo lavoro. Certo, la sfida si fa sempre più ardua e ripetersi, se non migliorare, è ancora più difficile, ma questa è una motivazione che vale per tutti, non solo per me. Il bello del calcio è proprio questo, e fa piacere essere ancora qui dopo tanti anni. Significa che il lavoro paga". Per convincere il difensore non c’è stato bisogno di fare chissà quali promesse, perché il pensiero del capitano si sposa alla perfezione con quella che ormai è la linea-Pontedera: "Il programma è chiaro e preciso: partire da una base solida e avere in squadra persone importanti prima che giocatori importanti. Questo è fondamentale per condurre i nuovi sulla strada giusta". E non è detto che questa sia l’ultima di Espeche nel club granata, perché all’orizzonte c’è un possibile inserimento nello staff. "So che prima o poi dovrò appendere gli scarpini al chiodo – ammette – ma per ora parlare del mio futuro è un argomento che mi resta difficile. Un primo approccio c’è stato come componente dello staff, ma intanto un altro anno da giocatore lo farò sicuramente, poi vedremo strada facendo".

Come detto, con lui hanno prolungato fino al 30 giugno 2025 altri due difensori over: Riccardo Martinelli (33), alla sua terza stagione nel Pontedera, e Cristian Cerretti (22), alla seconda. "Quello che mi ha spinto a restare – ha detto Martinelli – è la voglia di continuare il percorso intrapreso due anni insieme alla società. Mi sento responsabilizzato nella gestione del gruppo e questo mi piace, per il resto sarebbe bello replicare e anche migliorare i risultati sportivi delle ultime due stagioni". "Non ho avuto il minimo dubbio sul fatto di rimanere qui – ha motivato Cerretti – perché ho trovato una società solida e un gruppo che mi ha sempre aiutato, anche nei momenti di difficoltà. Mi sono trovato bene sotto ogni punto di vista e spero che ci attenda una grande stagione". Ma intanto si profila un grandissimo colpo di mercato, perché il direttore sportivo Moreno Zocchi sarebbe vicino a Daniele Ragatzu (33). Sì, proprio il fantasista dell’Olbia (retrocessa in D), autore quest’anno di 9 reti e compagno di squadra, a Cagliari, del neo allenatore Agostini. C’è da vincere un’agguerrita concorrenza, ma la trattativa pare ben avviata.

