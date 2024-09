Pontelagoscuro, linea verde. Al lavoro anche gli Allievi

In casa Pontelagoscuro è iniziata la stagione anche per la squadra Allievi, ultima a radunarsi tra le tre (Juniores e Giovanissimi le altre compagini) del settore giovanile “agonistico” dei biancazzurri. I ragazzi di mister Simone Savelli (assistito dal vice Stefano Selvatici e dal preparatore dei portieri Carlo Ganzaroli) si sono ritrovati lunedì al centro sportivo dei Tre Campi ed hanno immediatamente dato il via alla preparazione, che si annuncia piuttosto sostenuta visto che per due settimane sono previsti allenamenti quotidiani - sempre alle 16 - intervallati dalle amichevoli d’ordinanza. Al proposito, la prima uscita è prevista per domani alle 18.30 a Bosaro contro l’Union River. Per l’occasione Savelli (autentica bandiera del Ponte, di cui è stato giocatore-simbolo, e anche allenatore della prima squadra) dovrebbe convocare tutti gli attuali componenti di un organico nutrito (24 atleti, tutti del 2009), da cui si aspetta sostanzialmente una cosa: "Crescita. Non pongo nessun obiettivo di squadra, bensì miro al miglioramento dei ragazzi, affinché siano preparati al meglio per approdare, da qui a due anni, in prima squadra".

D’altra parte, va detto, il club punta enormemente sul proprio vivaio, basti pensare che domenica scorsa, in occasione della vittoria 4-1 sul Gallo nel primo turno di Coppa Emilia le reti biancazzurre sono state segnate tutte da elementi del 2005 (Pavani, Moratelli, Onesti e Zappi), che in campo sempre dall’inizio c’erano altri due 2005 (Covezzi e Andrea Savelli) ed un 2006 (Sgambati) e che poi sono subentrati il 2005 Spagnolo, il 2006 Rubini, il 2007 Bombonati e il 2008 Federico Savelli: insomma, a Pontelagoscuro la politica dei giovani non è solo uno slogan. Il banco di prova stagionale per compiere l’auspicato step fissato per gli Allievi sarà rappresentato dalla partecipazione al campionato interprovinciale, che vedrà al via 12 squadre in un girone tutto ferrarese e di buon livello.