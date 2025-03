Pontremolese all’esame Urbino Taccola. San Marco Avenza nella tana del Forte

Dopo l’exploit centrato sul campo del Pietrasanta, la Pontremolese si cala sul Lunezia per affrontare (ore 15,30) l’Urbino Taccola. Numeri, calcoli, tabelle. A Pontremoli sembra di essere alla prima elementare. Andrea Filippi, il capoclasse. La lavagna c’è, mancherebbero i banchi e la cattedra. E arrivati a questo punto gli alunni di mastro Matteo Verdi sanno benissimo che per conseguire il massimo dei numeri in classifica: il compito non è così facile facile come qualcuno va dicendo.

"Dobbiamo pensare che la partita contro l’Urbino Taccola non è – sostiene Verdi –, almeno per quanto ci riguarda, la partita che determinerà l’esito in negativo del campionato, quindi dobbiamo ragionare sulle due partite che rimangono, non facendoci schiacciare dalla pressione di dover a tutti i costi chiudere il campionato sul predellino (virtuale) più alto, anche perché non possiamo giocare le partite degli altri. Quindi andiamo in campo con il giusto atteggiamento di dover far bene e consapevoli che le gare durano 95 minuti. Dobbiamo toglierci, e parlo della squadra, giocatori e staff in particolare, ogni pensiero che vada oltre la gara che ci apprestiamo ad affrontare, sapendo che il sogno che stiamo vivendo continuerà comunque sia. Spero che la partita di questo pomeriggio possa portare al campo lo stesso entusiasmo visto contro il Firenze Ovest e che i nostri tifosi sostengano questi ragazzi dall’inizio alla fine".