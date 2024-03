"Pontremolese e Viareggio pareggiano in una partita deludente"

Pontremolese

0

Viareggio

0

PONTREMOLESE: Cacchioli 7, Miceli 7, Menichetti, Bellotti, Gabrielli (67’ Bresciani), Verdi, Vicari (64’ Iaparoli – 89’ Novoa), Grasselli, Petracci (91’ Scaldarella), Simonelli. All. Maurelli.

VIAREGGIO: Carpita 7, Belluomini, Sapienza, Minichino, Ricci, Bertacca, Ceciarini (84’ Scaranna), Fazzini (58’ Chicchiarelli), Brega, Marinai, Benassi. All. Santini.

Arbitro: Burgassi di Firenze.

Note: 92’ espulso Lorenzo Bellotti. Angoli: 7-2. Ammoniti: Bellotti, Minichino, Tanzi.

PONTREMOLI – Ci sono partite capaci di fare maledire il momento in cui si è scelto di passare la domenica pomeriggio allo stadio. Pontremolese-Viareggio è una di quelle. 95 minuti di calcio povero, di poche emozioni, il tutto condito dalla forte sensazione che in campo ci fossero due squadre assillate dal terrore di perdere, anziché la voglia di mettere al sicuro i tre punti che, sulla sponda bianconera, due partite da recuperare, gli avrebbero fatto intravedere l’ultimo km da percorrere per assicurarsi il primo posto. Al contrario per la Pontremolese avrebbero tenuto accesa la fiammella di un possibile recupero. Un po’ più di spinta, ad essere sinceri, lo ha mostrato nella prima frazione la squadra azzurra che con il solito combattivo Petracci al 14’ sì è presentato al tiro smorzato però da un difensore. Occasione sprecata da Brega al 23’, sugli sviluppi di un angolo, che da buona posizione manda fuori. Al 61’ il nuovo entrato Chicchiarelli dalla sinistra serve al centro Benassi che di prima intenzione scarica un bolide bloccato con sicurezza da Cacchioli. Al 79’ i pontremolesi reclamano un rigore per fallo di mano di Belluomini su tiro ravvicinato di Simonelli. Tutto qui.