Pontremolese nella tana dell’Urbino Taccola. Prima vittoria in casa, la San Marco ci riprova

Il campionato di Promozione vive una domenica interessante grazie a tre partite Cubino (20 punti)–San Giuliano (29), Casalguidi (16)–Larcianese (22) e Urbino Taccola (19)–Pontremolese (16). In settimana c’è stata la Coppa Italia, che ha messo fuori corsa gli azzurri e aperto le porte alla capolista San Giuliano nel pomeriggio impegnata a demolire le resistenze della quinta forza del torneo Cubino, fin qui eletta matricola terribile. Da seguire con particolare attenzione il suggestivo derby pistoiese. Dopo essersi abbattuta sul capofila Pietrasanta sette giorni fa, la Pontremolese, al ’Giuliano Taccola’ della Colmata di Vicopisano (ore 14,30) dovrà ripetersi nientemeno che con l’Urbino Taccola, che in settimana ha lasciato libero l’ex centravanti azzurro Petracci. Sarà la prima escursione dell’ultimo arrivato in forza alla società lunigianese Gabriele Ceciarini. Il tecnico Verdi conta molto su di lui e su Verona per tenere sotto pressione l’Urbino. In buona sostanza lo sanno tutti, lo sanno soprattutto i pontremolesi, che la partita in casa dell’Urbino contiene tutti gli ingredienti per una giornata importante. Anche gli occhiali da sole che coprono parzialmente il volto del patron Pier Giorgio Aprili non riescono a mascherare per intero l’ansia del presidente in vista della gara odierna. "La nostra forza è figlia della serenità – ha detto Aprili –. Sappiamo benissimo che ci aspetta un avversario forte. La suspense la farà da padrone, ma noi non vogliamo tornare normali e insignificanti".

Ebal