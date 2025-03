Pontremolese Sfida da tripla col Pietrasanta. La San Marco chiede strada alla Larcianese

Ci siamo, chiamatela la partita della vita, chiamatela partita delle partite. Pietrasanta-Pontremolese, fatto sta che oggi allo stadio “XIX Settembre“ dalle 15, Filippi e compagni si giocano la seconda piazza degli spareggi promozione. E potrebbero agguantarla nel caso in cui battesse il Pietrasanta e allo stesso tempo il San Giuliano, che ha una partita in meno ed è reduce dalla finalissima di Coppa persa, oggi non vincesse in casa contro il Lampo Meridien.

"Pensiamo a giocare e basta – dice Verdi –. Alla fine vedremo cosa è successo sugli altri campi". Il tecnico di Aulla ha fatto di tutto per allontanare tensioni, ansie e pressioni dal Lunezia, facendo lavorare la squadra senza starle troppo addosso, sapendo bene che in certi momenti la testa va lasciata sgombra da pensieri complicati e che un allenamento divertente può essere più costruttivo di una seduta più impegnativa sia sul piano fisico che su quello mentale.

"Una partita difficile e affascinate – prosegue – contro la squadra accreditata alla vittoria del campionato, perché composta in tutti i reparti da giocatori forti e adesso sono lì a un passo da noi. Ci siamo preparati consapevoli dei nostri mezzi, tutti indirizzati a disputare una grande partita, ma se ci pensi troppo a quello che sarà o dovrà essere, corri seriamente il rischio di perdere energie nervose e mentali che potrebbero tornarti utili quando cominci a giocare una partita importante, come tante ne abbiamo giocate quest’anno".