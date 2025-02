Pontremolese Sfida infuocata col San Giuliano. San Marco Avenza Nel mirino l’Urbino Taccola

Costretta, anche per cause indipendenti dalla sua volontà, a subire un brusco ridimensionamento, la Pontremolese può diventare l’ago della bilancia tra San Giuliano e Real Cerretese che viaggiano appaiate sul tetto più alto della classifica del campionato di Promozione con 44 punti. Infatti, oggi alle 15, l’Azzurra ospiterà l’undici termale, per l’appunto, che sente arrivato il giorno per azzannare la capolista e farle capire che la sua fuga sta per terminare. Potrebbe finire tranquillamente anche in parità, e in questo caso potrebbe approfittarne la Real Cerretese che ospita il Lampo Meridien, ma anche il terzo incomodo Pietrasanta che è impegnato a demolire le resistenze fra le mura amiche del Casalguidi.

"Affrontiamo la partita come sempre – afferma il presidente Aprili – sapendo che per noi sono tutte finali. E ancora di più con le squadre di testa, perché il nostro obiettivo è mettere insieme il miracolo sportivo arrivando ai playoff. Per raggiungere l’area che conta dobbiamo battere le prime per rientrare nella forbice degli spareggi. I ragazzi sono motivati, decisi ad affrontare la gara col massimo della determinazione. La squadra ha dimostrato che se la può giocare con tutti, perché noi i punti non li abbiamo persi e con le grandi, ma con formazioni non di vertice con le quali, se andiamo a vedere con le tre squadre che stanno in testa, saremo primi in classifica; quindi, è una partita per noi importantissima da vincere per il discorso della forbice".

Ebal.