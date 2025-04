Pontremolese sfida Monsummano per superare San Giuliano e accedere ai playoff

Cala il sipario sul campionato di Promozione ma in casa della Pontremolese si è lavorato per affrontare al meglio l’ultima asperità nel tentativo di scavalcare i 53 punti in classifica del San Giuliano: i termali, già qualificati alla fase finale dei playoff, nel pomeriggio sono impegnati in casa della San Marco Avenza. Per centrare questo obiettivo gli azzurri devono assolutamente vincere allo ’Strulli’ contro il Monsummano, che ha tutti e due i piedi nei playout. Solo un sogno? Intanto la squadra di Verdi trasloca in Valdinievole per mettere a segno un’impresa e subito dopo pensare alla seconda fase degli spareggi-promozione. "Siamo arrivati alla fine della regular season – afferma Verdi – e con la partita di oggi a Monsummano vorrei concludere questo primo percorso nel miglior modo possibile per evidenziare ancora di più quello che di buono abbiamo fatto nelle 29 partite disputate. Ho chiesto ai ragazzi di fare le cose perbene sino all’ultimo secondo e sono sicuro che avrò l’ennesima dimostrazione del gran gruppo che si è venuto a creare. Oltre ad avere valori tecnici importanti, ci sono pregi a livello morale e di applicazione. Si può perdere, come dico sempre, ma l’approccio mentale deve essere sempre al massimo". Non saranno della partita gli appiedati dal giudice sportivo Miceli e il portiere Cacchioli, nell’occasione sostituito dal laureato in chimica Andrea Santini, che ha discusso all’università di Parma la tesi: "Sviluppo di un metodo per l’analisi diretta delle sostanze basate sulla spettrometria di massa". Complimenti al neo dottore.

Ebal