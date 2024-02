Pontremolese Si cambia. Esonerato mister Bracaloni

Il calcio non è un’opinione esattamente come la matematica. L’ultima sconfitta, la quinta su 22 partite, registrata allo stadio “Nardini“ contro il Castelnuovo Garfagnana (2-0) ha lasciato il segno. Sul volto del presidente Aprili traspariva l’odore acre della delusione che si mescolava con gli sguardi del direttore tecnico Lecchini, tutti diretti al tecnico Bracaloni. E da lì cominciavano i sospetti. Totale: la panchina di Riccardo Bracaloni, che da mesi traballava, alle prime luci dell’alba di lunedì non è più sua. L’enorme delusione del vertice della società venuta a galla dopo la sconfitta di Casalguidi, poi seguita dalla fermata di domenica in riva al Serchio, è stata fatale al tecnico di Carrara, sollevato definitivamente da allenatore dopo tante stentate riconferme dal responsabile dell’area tecnica Simone Lecchini. A determinare l’esonero è stato lo scarso rendimento della squadra negli ultimi tre mesi. La Pontremolese ha messo insieme numeri che intristiscono la classifica e che la vedono al secondo posto, a quattro punti dalla capolista Viareggio la quale deve recuperare ancora due gare.

A Castelnuovo Garfagnana si è vista in campo una compagine spenta e priva di motivazioni, nonostante il tecnico fosse impegnato a trovare soluzioni per dare una precisa identità alla squadra. I mancati segnali di risveglio, ma soprattutto l’assenza del furore agonistico, hanno fatto venire meno le potenzialità di un parco giocatori che la società aveva allestito nei mesi caldi ferragostani con il chiaro intento di raggiungere il palco dell’Eccellenza. Dopo numerosi richiami l’area tecnica non si se l’è sentita di continuare ad assecondare l’allenatore di Carrara, da lì è scattata la riunione (cellulari roventi) che ha partorito la decisione di sollevare dall’incarico l’ex stimato calciatore del Savona.

La ripresa degli allenamenti fissati per stasera saranno diretti da Alessandro Maurelli destinato a dirigere le operazioni dell’Azzurra molto probabilmente con il supporto di Fabio Bellotti. Si va verso una soluzione interna.