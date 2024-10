Pontremolese Sorridono gli Allievi di mister Chelotti

La terza sconfitta a seguire della Juniores regionale della Pontremolese, la seconda tra le mura di casa, questa volta non è scivolata via come acqua sui vetri. La classifica dopo 270’ minuti di gioco vede la squadra del duo Giovannoni-Ferrara all’ultimo posto, unica formazione ancora a quota zero, nove gol subiti quattro realizzati. La Pontremolese non ha dunque reagito nel migliore dei modi alla pesante e pericolosa caduta (4-1) registrata nel turno precedente in casa del Prato. Gli azzurri contro la Larcianese hanno mostrato due facce distinte lasciando sospesi nell’aria gli interrogativi che li accompagnano dall’avvio di stagione: interrogativi legati alla discontinuità, nel corso dei due tempi: scintillante nel primo, senza nerbo e gioco nella ripresa, dove, invece denunciano lacune e a livello psicologico: se prendono un gol, non ragionano più non riuscendo riordinarsi nelle idee per cercare di fare proprio il risultato, finendo per perdere letteralmente la testa. Commettendo errori su errori, sino ad auto-affondarsi. Il tempo delle analisi è finito, adesso bisogna fare tesoro delle lezioni ricevute, senza cadere nello scetticismo ma credendo nelle proprie potenzialità per evitare di rimediare figure barbine.

Ecco la formazione della Pontremolese: Beghini, Di Santo, Bortolasi, Gargiulo (71’ Lucchini), Elmazi (64’ Pezzoni), Domenichini, Lazzeroni, Santoni (84’ Sordi), Ghiselli, Mastrini, Haxhiu (76’ Necchi Ghiri).

Per quanto concerne la compagine Allievi regionali, dopo la sconfitta all’esordio in campionato in casa del Rinascita, ci si attendeva una reazione sul piano caratteriale, arrivata puntualmente con la vittoria per 3-0 contro lo Zenith. I giovani di Giorgio Chelotti non esprimono chissà quale linearità di gioco, ma contro i granata si è dimostrata squadra solida, coesa e sul Lunezia è stata brava nel costruire e sfruttare gli episodi positivi che né hanno indirizzato la partita.