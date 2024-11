Pontremolese Super sfida. Arriva il leader Pietrasanta

Il conto alla rovescia sta per concludersi. Mancano ormai poche ore a quella che forse è la partita dell’anno. Domani, alle 14,30, al ’Lunezia’ arriva il Pietrasanta, la capolista del campionato di Promozione imbattuta dalla quarta giornata. I versiliesi dal 2-2 di Cubino hanno messo insieme qualcosa come 25 punti. Un avvenimento per la Pontremolese di grande importanza: l’intera Lunigiana calcistica guarda al confronto di domani, essendo con il San Giuliano la squadra più autorevole per dare battaglia all’avanzata dell’undici diretto da Alessandro Fini. Una scadenza che la squadra azzurra si prepara ad affrontare con il dovuto rispetto ma senza alcun timore reverenziale, cosciente del proprio valore. Sa di ospitare la leader del campionato nel momento giusto, quando cioè le sue azioni sono in risalita per aver inanellato negli ultimi due turni altrettante vittorie, mettendo in visione quella mentalità ideale per arrivare alla conquista dell’area playoff, ovviamente restando in attesa del responso del ricorso presentato dalla società sulla penalizzazione di 10 punti. Una Pontremolese, insomma, che sa il fatto suo, che sa lottare e soffrire.

L’incontro con il Pietrasanta è in ogni caso molto complicato per i lungianesi e in particolare per la difesa che probabilmente sarà chiamata a un superlavoro. "Mi auguro di no – dice il centrale Diego Vannucci – ma certo sarà una partita tiratissima che ci terrà concentrati dal fischio iniziale fino alla fine, senza un solo istante di rilassamento perché la più piccola distrazione ci potrebbe costare cara". Il Pietrasanta sembra di un’altra caratura... "La forza del Pietrasanta – afferma Vannucci – dovrà valere per noi da stimolo, farci scattare dentro una maggiora volontà di affermazione. Tutti noi vogliamo fare bella figura, anche perché siamo coscienti di portare dentro valori ed energie importanti per giocare alla pari con chiunque".

Enrico Baldini