Pontremolese Tiro... Mancini al Pietrasanta. Big match equilibrato deciso sul filo di lana

Pontremolese

1

Pietarsanta

0

LUNIGIANA PONTREMOLESE: Cacchioli 7, Franzoni 7,5, Miceli 7, Cucurnia 7 (79’ Aliboni 7), Filippi 7, Vannucci 7, D’Antongiovanni 7 (59’ Verona 7), Grasselli 7,5, Gazzoli 7,5 (79’ Mancini 7/5), Baudi 7,5, Vicari 7 (68’Di Santo 7). All.: Verdi.

PIETRASANTA: Citti, Bartoli, Terigi, Ceciarini (87’ Adami), Laucci, Aquilante, Szabo, Biagini, Bruzzi, Mattiello (42’ Falorni, Della Pina. All.: Della Bona.

Arbitro: Simoncini di Pontedera 7.

Marcatore: 90’ Mancini.

Note: angoli 6 a 4 per la Pontremolese. Ammoniti: Filippi e Cucurnia. Spettatori 400 circa. Recupero: 1’ p.t.; 3’ s.t.

PONTREMOLI – La partita più elaborata del campionato, con due squadre impastate di zona e sorrette da sofisticati equilibri tattici, alimentate attraverso movimenti poco spontanei (Baudi a parte) e molto ragionati, è decisa da uno schema che è l’essenza del calcio: rimessa laterale di Grasselli per la “spizzata“ di capitan Filippi, palla al nuovo entrato Di Santo, il diciasettenne da un metro si vede respingere la palla da Citti, il migliore in campo assieme all’arbitro, ben appostato sull’ultimo palo Mancini la spinge in rete e tanti saluti agli equilibri del big match della tredicesima giornata.

Un Pietrasanta che nel primo tempo legge bene la partita da consumato attore ma che è fermato dopo otto vittorie consecutive da una Pontremolese che chiude un novembre con la terza vittoria di fila. Liquidata la prima parte con i versiliesi che spingevano in padroni di casa nella propria tre quarti ma con pochi tiri a rete, va sottolineato come nella ripresa sia stato l’Azzurra, ieri in rosso, a prendere e tenere l’iniziativa fino alla fine, di un confronto tra due squadre che alla luce del match di ieri hanno evidenziato che non esistono grandi distanze tra chi ambisce al salto di categoria e chi ha nei suoi obiettivi la conquista dell’area playoff.

Al 18’ dal limite Baudi con un tiro in diagonale impegna alla parata Citti bravo nello sventare in angolo. 24’ Cross dalla sinistra di Della Pina sulla palla arriva Mattiello che da buona posizione spara alle stelle. Dopo pochi minuti Szabo serve in profondità Aquilante con tempismo Cacchioli blocca a terra. Al 49’ Franzoni dal limite spara sul primo palo Cetti sventa in angolo. Al 66’ Miceli con tempismo anticipa la conclusione di Bruzzi mandando in angolo. All’87’ Citti compie un autentico miracolo sul tiro di Di Santo.