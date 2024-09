Popolare Cep Scatta una nuova avventura

La Popolare Cep è pronta per la stagione di campionato di Terza Categoria 2024/25. Allenati dal mister Cristiano Santi, i giovani sono arrivati al Campo Scolastico in Castagnolo di San Piero a Grado la preparazione. La dirigenza durante l’estate ha lavorato apportando alla rosa i ritocchi necessari laddove ce ne era bisogno. Sono arrivati in celeste-azzurro i due portieri Mattia Fadda e Alban Rexhepaj, i difensori Giuseppe Margherita, Leonardo Bacciardi e Manuel La Macchia, i centrocampisti Gino Fabbrini e Francesco Pio e gli attaccanti Andrea Musto e Giorgio Frosini. Nuovi innesti che vanno a completare una rosa che, nella passata stagione, ha alternato fasi di ottimo livello a periodi più complicati facendo comunque intravedere che, con gli opportuni ritocchi, la squadra aveva – ed ha – le potenzialità per ben figurare in Terza Categoria. L’obiettivo minimo è quello di stare tutta la stagione nel gruppo delle prime.

Ecco tutti gli uomini a disposizione di Mister Santi. Omar B Jobe, terzino/esterno confermato. Leonardo Bacciardi, terzino, nuovo. Leonardo Becattini centrocampista, confermato. Federico Bessegato portiere, confermato. Bernardo Callaioli difensore, confermato. Gabriele Cavicchi attaccante, confermato. Emanuele Cirino attaccante, confermato. Mohamed Conde centrocampista, confermato. Umberto D’Agliano centrocampista, confermato. Gino Fabbrini centrocampista, nuovo. Mattia Fadda portiere, nuovo. Federico Ferraro difensore, confermato. Mattia Franco difensore, confermato. Giorgio Frosini attaccante, nuovo. Mario Frroku centrocampista/difensore, confermato. Francesco Gallo centrocampista, confermato. Diego Guidi difensore, confermato. Marco Iacobelli portiere, confermato. Manuel La Macchia difensore/centrocampista, nuovo. Leonardo Lascialfari attaccante, confermato. Giuseppe Margherita difensore, nuovo. Andrea Musto attaccante/esterno, nuovo. Dario Orselli centrocampista, confermato. Leonardo Policella attaccante, confermato. Alban Rexhepaj portiere, nuovo. Daniele Roventini difensore, confermato. Dario Santi attaccante, confermato. Nico Santi attaccante, confermato. Michele Tornatore centrocampista/esterno, confermato. Lorenzo Trombacco centrocampista, confermato. Fabio Uperi Gudi difensore, confermato. Infine compongono lo staff tecnico - dirigenziale Marco Pardini, Luciano Zaccagnini, Federico Bessegato, Edoardo Giola, Roberto Cini e Cristiano Santi.