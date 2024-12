Portomaggiore e Porotto, altri rinvii. Stop per Sant’Agostino e Casumaro

portuense

consandolo

PORTUENSE: Cattozzo, Gaiani, Mariani Batista, Masiero, Rossi, Alberi, Mirontsev, Sovrani, Fantoni, Braghiroli, Baglietti. All. Mariani. A disp: Mertens, Di Domenico, Faccani, Sassoli, Piazzi, Biasoni, Masu. All. Mariani.

CONSANDOLO: Lesi, Frighi, Nicolasi, Brandolini, Bianconi, Trentini, Rimondi, Cataldo, Colino, Giberti, Colombani. A disp: Guidi, Cesano, Chabouni, Berto, Rossi, Soltana, Hassan, Bozzato. All. Dirani.

Arbitro: Andrea Lancieri di Imola.

Niente da fare, anche a Portomaggiore il maltempo ha picchiato duro e così le due società e il direttore di gara hanno deciso di comune accordo di rinviare il derby. "Abbiamo fatto più tentativi – racconta il segretario della Portuense, Marcello Rinaldi – alle 14 e poco prima delle 14.30, che è l’orario ufficiale. Il terreno di gioco era ridotto una risaia, il pallone non rimbalzava e siamo stati costretti a rinviare". Una decisione obbligata, ma che era la migliore possibile. "Era impossibile giocare, ma è meglio così. Il rischio era di rovinare il campo e giocare le prossime partite a Migliarino. Oltre al danno economico del mancato introito degli ingressi di una partita di cartello come il derby". Tra le novità di formazione nella Portuense c’era il ritorno di Masiero nell’undici titolare dopo il tentativo del Sant’Agostino di portarlo in dote a Ruggero Ricci, che poi ha virato su Armaroli.

L’altra novità è il ritorno di Di Domenico - peraltro anche lui ex ramarro – dopo il grave infortunio ai legamenti crociati del ginocchio alla vigilia dei play off, lo scorso mese di aprile. Mariani avrà più tempo per recuperare gli infortunati, mentre per gli squalificati Formigoni, Taroni e Renzi, dovranno scontare il turno di squalifica la prossima partita. A Portomaggiore, di fianco al campo centrale, è stato da poco terminato il campo regolare in sintetico, che può ospitare partite fino alla serie D, ma non è ancora utilizzabile perché manca una seconda omologazione. E’ stato ultimato infatti poche settimane fa, per una spesa di 1 milione di euro, coperta da fondi del Pnrr, ormai è solo questione di tempi tecnici, vale a dire una seconda omologazione e il collegamento separato per consentire l’ingresso al pubblico. Non è l’unica partita del girone ad essere stata rinviata, anche a Porotto hanno deciso di rinviare la sfida tra la X Martiri e il Monte San Pietro, stessa cosa per il Casumaro a Corticella, e in Eccellenza per il Sant’Agostino a Massa Lombarda.

Franco Vanini