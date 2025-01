Portuense al tappeto, finisce in 9

Trebbo 79

2

Portuense

0

TREBBO 79: Locchi, Corroppoli D., Zanzani (18’ st Rubino), Rana, Corroppoli (30’ st Negrini), Bertolone, Coletti (5’ st Dovesi), Grande (24’ st Mineo), Fabbri, Saleh, Marchi (34’ st Venzi).

A disposizione: Vespucci, Puzzo, Naldi, Carlotti. All.: Valtorta.

PORTUENSE: Cattozzo, Gaiani (30’ st Baglietti), Mariani, Masiero, Alberi, Taroni (13’ st Sovrani), Mirontsev, Formigoni (36’ st Cocchi), Renzi (20’ st Mertens), Braghiroli, Sassoli (10’ st Fantoni).

A disposizione: Masu, Di Domenico, Simeoni, Zappaterra. All.: Mariani

Arbitro: Bidzogo di Parma.

Reti: 1’ st Saleh (T), 29’ st rig. Rubino (T).

Note: ammoniti: Corroppoli D. (T), Zanzani (T), Coletti (T), Formigoni (P), Braghiroli (P). Espulsi: Cattozzo (P) al 19’ st, Mirontsev (P) al 36’ st.

Importante vittoria casalinga per il Trebbo, che passa col risultato di 2-0 sugli ospiti della Portuense, nel match valido per la diciottesima e prima giornata del ritorno del girone C di Promozione.

Le due squadre arrivano al match separate in classifica da sole 4 lunghezze, con la Portuense a quota 23 e reduce dalla sconfitta con la Centese prima della sosta natalizia. I padroni di casa del Trebbo invece si trovano a 19 punti in classifica e arrivano dalla sconfitta casalinga con il Valsanterno. Partita che nei primi minuti rimane equilibrata, con molti duelli a centrocampo e le due squadre che non riescono a scrollarsi il nervosismo di dosso. Unica occasione degna di nota nella prima frazione è per i padroni di casa, con il numero 9 Fabbri che dopo una bella combinazione al limite dell’area si libera al tiro, ma la conclusione esce alta sopra alla traversa. Nella ripresa partono forte i padroni di casa. Al primo minuto si libera e riceve palla sulla trequarti il numero 10 Saleh, che dopo aver scartato due avversari entra in area e con un preciso rasotera infila in buca d’angolo la rete dell’1-0. Pochi minuti dopo si mette in salita la partita per la Portuense, che rimane in 10 uomini in seguito all’espulsione dell’estremo difensore Cattozzo, e nel finale addirittura rimarrà in nove dopo il rosso per proteste mostrato al numero 7 Mirontsev. Ne approfitta il Trebbo, che raddoppia su rigore con il subentrato Rubini, e gestisce il vantaggio fino al triplice fischio. Tre punti importanti per i padroni di casa, che salgono a quota 22 e accorciano le distanze sugli ospiti della Portuense, che rimangono fermi a quota 23 punti in classifica.