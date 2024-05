Portuense, la semifinale è amara. Il Solarolo festeggia sul suo campo

solarolo

2

portuense

1

: Tassinari, Mengozzi, Errani Giacomo (9’st Del Fiore), Menicucci (5’st Errani Simone), Ravaglia, Morini, Rimini, Piancastelli, Sona, Lanzoni (9’st Randi), Fernandi. A disp. Luce, Kacmoli, Gordini, Fabini, Bertini, Billi. All. Assirelli.

PORTUENSE: Simoni, Marconi, Sorrentino, Masiero, Sovrani (11’st Allegrucci), Sorghini, Orlandi, Sarto, Pierfederici, Grazia, Fantoni (11’st Melandri). A disp. Piovaccari, Nicolasi, Sgambati, Pansini, Bonora, Rubini, Broccoli. All. Mariani.

Arbitro: Emanuele Manassero di Piacenza.

Marcatori: 12’pt Errani Giacomo, 47’pt Grazia, 39’st Rimini.

Note: ammoniti Giacomo Errani, Sovrani, Orlandi, Pierfederici e l’allenatore della Portuense Mariani.

Si spegne a una manciata di minuti dal 90’ il sogno della Portuense di accedere alla finale play off, fatale una disattenzione difensiva con la squadra proiettata all’attacco nell’intento di evitare i supplementari. Invece è arrivata la doccia fredda. E’ stata una partita emozionante, ma con poche occasioni da gol, bloccata a livello tattico, con le squadre guardinghe timorose di commettere errori.

I romagnoli sapevano di avere a disposizione due risultati su tre per un miglior risultato negli scontri diretti. I padroni di casa erano senza Venturelli e Mongardi, assenze più pesanti per gli ospiti, orfani di Formigoni, Ferrari, Bolognesi e Di Domenico, con una linea difensiva sperimentale. La Portuense prende in mano il pallino del gioco, ma viene infilata in contropiede alla prima opportunità costruita dai biancorossi: al 12’ taglio di Errani in area, imbeccato da Rimini, si presenta davanti a Simoni e lo supera con un bel diagonale. La risposta rossonera è in un tiro-cross di Fantoni, cui risponde presente Tassinari. Il finale è tutto di marca ospite: dapprima un tiro insidioso dal limite di Masiero e poi il pareggio. Tutto nasce da un calcio di punizione di Sarto intercettato dalla barriera, raccoglie Grazie dal limite e supera il portiere romagnolo con un tiro preciso sul primo palo. Nel secondo tempo Mariani si gioca la carta Melandri, ma diversamente da altre occasioni non riesce a incidere. Al 20’ c’è l’episodio contestato dai tifosi rossoneri: slalom di Pierfederici sulla fascia sinistra, finché è steso: per i rossoneri in area, non per il direttore di gara, che decreta una punizione dal limite. Al 35’ bella combinazione in velocità tra Grazia e Melandri, il suo tiro è intercettato sul più bello. Al 39’ la doccia fredda: sulla corsia sinistra si apre un corridoio sul quale si fionda Rimini, galoppata fino all’ingresso in area e diagonale che non dà scampo a Simoni. E’ l’episodio decisivo, di qui in avanti la Portuense prova a innescare le punte con lunghi lanci, che si rivelano velleitari. Il Solarolo domenica prossima si giocherà la finale play off del girone con la Valsanterno, la Portuense esce di scena.

Franco Vanini