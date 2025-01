Possanzini promuove la Rata: "Avevamo solo da perdere"

"A me è piaciuto l’atteggiamento messo in mostra dalla Maceratese in una gara in cui avevamo solo da perdere". L’allenatore Matteo Possanzini commenta la vittoria 0-1 a Fermignano contro il fanalino di coda Fano. "L’importante – aggiunge – era mantenere la nostra identità su un campo che non permetteva il fraseggio". C’è stato anche qualcosa da rivedere. "Ci è mancato il piacere di giocare con tranquillità, ma ritengo che abbiamo espresso un calcio conservativo per la consapevolezza di avere tanto da perdere". La Maceratese ha segnato un solo gol mantenendo così la partita sempre aperta. "Ma non ho mai avuto la sensazione che avremmo potuto subire gol, ma mi rendo conto che può capitare l’episodio che compromette la gara. È già successo quando non abbiamo chiuso le gare". Il gol dei biancorossi porta la firma di Cognigni, che per alcuni giorni non si era allenato per un attacco influenzale. "Anche domenica aveva qualche linea di febbre, ma è voluto venire con la squadra. Già questo la dice lunga sulla voglia di essere presente, di partecipare". Marras è tra i volti nuovi ma già si sta inserendo bene. "Si tratta di un giocatore di categoria superiore, non solo in due gare ha fornito due assist, ma sta dando un contributo importante. Deve crescere di condizione, ma ha qualità".