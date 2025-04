Prato-Cittadella: Sfida Cruciale per la Salvezza in Serie D

Inizia oggi alle 15 a Prato la quattro giorni pre pasquale in cui la Cittadella vuole chiudere i conti salvezza. Oggi al ’Lungobisenzio’ la squadra di Gori sfida nella quartultima giornata di Serie D il Prato che insegue a -1, poi giovedì 17 a San Damaso arriverà il Ravenna secondo. Nei biancazzurri out Aldrovandi, Tesa, Fontana e Manzotti infortunati. Nel Prato torna Galliani, infortunati il modenese Barbuti, Gemmi, Preci e Limberti. Niente tifosi per il Prato: gli ultras della curva Matteo Ventisette resteranno fuori per protesta contro il presidente Commini, ex Modena.

La 14^ di ritorno: Lentigione-Progresso 3-0, Pistoiese-Zenith 0-1, Sasso M.-Tau, Imolese-Riccione, Sammaurese-San Marino, Ravenna-Fiorenzuola, Piacenza-Forlì, Tuttocuoio-Corticella, Prato-Cittadella.

Classifica. Forlì 75, Ravenna 68, Tau, Lentigione e Pistoiese 58, Imolese 43, Cittadella 40, Prato 39, Tuttocuoio 38, Zenith 36, Piacenza, Sasso e Progresso 35, Corticella 32, San Marino 31, Sammaurese 24, Fiorenzuola e Riccione 22.

PRATO (3-4-1-2): Gariti; Videtta, Conson, Galliani; Giusti, Mazza, Remedi, Girgi; De Stefano; Pereira, Iuliano. All. Mariotti. CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Fort, Sabotic, Boccaccini; Sardella, Mandelli, Marchetti, Osuji, Carretti; Sala, Formato. All. Gori Arbitro: Nonnato di Rovigo

Finali di coppa. Ieri a San Felice il Fornovo Medesano ha battuto 1-0 la Comacchiese nella finale della Coppa di Promozione. Oggi a Campogalliano alle 15,30 il Piumazzo sfida nella finale della Coppa di Seconda i bolognesi de Crevalcore, chi vince è al 99% in Prima col primo posto dei ripescaggi, alle 19 il Medolla già promosso cerca il bis nella finale della Coppa di Prima contro i piacentini dello Spes Borgotrebbia.

Terza. Oggi (ore 15,30) nel girone ’B’ potrebbe festeggiare la Novese, che a +7 sulla Virtus Possidiese è promossa se batte il Sozzigalli e i rivali perdono a Lemizzone col Fosdondo perché poi a +10 nelle ultime 3 sarebbe irraggiungibile.

In foto: Minel Sabotic

d.s.