Prato, colpo in chiave quote: ecco Ciavarelli

Prato, 29 gennaio 2025 - L’AC Prato rinforza il reparto delle quote, annunciando il tesseramento di Lorenzo Ciavarelli, di ruolo terzino destro. Cresciuto nelle giovanili della Romulea, il classe 2006 nella prima parte di questa stagione ha vestito la maglia dell’Ostiamare in Serie D Girone E, collezionando sette presenze. Il suo arrivo permetterà a mister Marco Mariotti di sopperire - già a partire dalla trasferta di domenica sul campo del Tuttocuoio - alle assenze di Gabriel Preci ed Edoardo Giusti, entrambi ai box causa infortuni. Contro il Sasso Marconi, il tecnico dei lanieri aveva schierato Alessio Robi (2007) in attacco, per poi inserire nella ripresa il portiere Samuele Gariti (2006).