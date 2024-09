Prato, debutto in casa. Ostacolo Lentigione: "E ora facciamo il bis»

Alla seconda giornata di campionato non si può certo parlare di "prova del nove", ma quello che attende oggi il Prato è senza ombra di dubbio un test che potrà dire molto sulla maturità della squadra, reduce dall’entusiasmante successo colto a Ravenna, contro una delle formazioni più accreditate per il salto di categoria. Per i lanieri adesso c’è il debutto casalingo: allo stadio Lungobisenzio (fischio d’inizio alle 15) arriva il Lentigione, anch’esso con alle spalle una vittoria di misura (1-0 ai danni del Tuttocuoio). "Certo che è una prova importante, perché abbiamo l’occasione di dare valore all’affermazione di Ravenna. In caso contrario, si potrebbe pensare che si è trattato solo di un episodio, ma per noi deve essere il punto di partenza della nostra avventura – sottolinea l’allenatore del Prato, Maurizio Ridolfi – Quella di domenica scorsa è stata una vittoria bellissima, dove l’atteggiamento è stato fondamentale: sull’azione del 2-1 stavamo attaccando in sette. Avessimo voluto mantenere il pareggio, magari avremmo tenuto la palla alla bandierina. Questo significa che la squadra è stata coraggiosa, cercando i tre punti fino alla fine. Ed è proprio l’atteggiamento l’aspetto che non possiamo sbagliare e che non deve mai cambiare, a prescindere dall’avversario".

A proposito di avversari, che Lentigione si troverà di fronte il Prato? "Sfidiamo una formazione solida, pratica, di sostanza. Sanno difendersi e ripartire molto bene - afferma Ridolfi - ma anche fare gioco. Bisognerà stare molto attenti, anche perché la considero una gara ancor più complicata di quella contro il Ravenna, almeno dal punto di vista mentale. Assenti? Mancheranno Giusti e Cellai, mentre Marigosu verrà in panchina e vedremo se sarà in grado o meno di scendere in campo per una porzione di partita. Gemmi? Purtroppo deve operarsi e questo significa che fino ad anno nuovo non lo riavremo a disposizione. Per quanto riguarda il modulo, non credo che lo cambierò: ci sta dando garanzie e soddisfazioni. Sulla formazione invece ho ancora dei dubbi".

L’undici titolare, al netto della sostituzione forzata di Giusti, dovrebbe essere sostanzialmente la stessa che ha espugnato lo stadio Bruno Benelli di Ravenna. Dall’altra parte, mister Stefano Cassani (figlio di Davide, ex ciclista professionista e commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo), alla sua prima stagione sulla panchina del Lentigione, potrebbe confermare la formazione che ha mandato al tappeto il Tuttocuoio, schierando un 3-4-2-1 con Gasperini fra i pali; Martini, Nava e Lombardi in difesa; De Marco, Sabba, Battistello e Alessandrini a centrocampo; Nappo e Pastore in supporto dell’unica punta Babbi. Ripensando alla scorsa stagione, il Lentigione non evoca bei ricordi ai lanieri: è stata proprio la sconfitta per 3-1 i reggiani a mettere fine alle speranze dei biancazzurri di raggiungere il traguardo playoff. Infine, capitolo biglietti: sono in vendita fino alle 15.30 e si possono acquistare sul sito www.vivaticket.it o in uno dei punti vendita VivaTicket. L’elenco è consultabile sul sito del Prato, così come i costi dei tagliandi e le relative riduzioni.

Francesco Bocchini