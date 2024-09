Prato, gli Allievi in ritiro. Under 17, ecco i ‘timonieri’

Dopo la giornata di riposo di ieri, nel pomeriggio odierno riprendono gli allenamenti in casa Prato. Domani invece è prevista una doppia seduta, mentre giovedì c’è in programma un allenamento pomeridiano, così come venerdì. Sabato mattina la rifinitura prima dell’esordio di domenica allo stadio Lungobisenzio in Coppa di serie D. Avversario al primo turno della competizione il Seravezza, in quello che sarà un vero e proprio antipasto di campionato, al via domenica 8 settembre, quando i biancazzurri di mister Maurizio Ridolfi saranno di scena in quel di Ravenna, contro una delle formazioni maggiormente accreditate alla promozione in serie C. Intanto iniziano a riempirsi anche le caselle del settore giovanile dell’Ac Prato in vista dell’inizio della stagione sportiva.

La società biancazzurra ufficializza gli allenatori delle due squadre Allievi Under 17: i regionali saranno guidati da Marco Mirisola, con vice Christian Pieralli (preparatore dei portieri Antonio Palombi, preparatore atletico Matteo Biancalani), i provinciali saranno seguiti da mister Roberto Ramazio con vice Pier Luigi Carli (preparatore dei portieri Antonio Palombi, preparatore atletico Matteo Biancalani). Le due squadre sono intanto partite per il ritiro di Porretta Terme, dove si prepareranno al meglio in vista dell’inizio dei campionati. Una volta concluso il ritiro, poi gli allenamenti proseguiranno in città.

Questo il gruppo degli Allievi regionali Under 17. Portieri: Thomas Sebastiano, Lapo Sinatti, Francesco Calabresi. Difensori: Jacopo Muraca, Alessio Maccioni, Duccio Sacchi, Gabriele Quarta, Aron Osazuwa, Giulio Lazzeri, Andrea Mari, Pietro Mazzotta. Centrocampisti: Matteo Fabbri, Matteo Roberti, Christian Stanzione, Mattia Fratoni, Samuele Marzucchi, Mattia Vannucci, Giovanni Di Sessa, Ruben Casini, Gioele Marku, Maruane Janah, Matteo Padula, Raffaele Trombino. Attaccanti: Federico Fondi, Osasenaga Osundu, Niccolò Fioretti, Edoardo Sanna, Lorenzo Goretti, Leonardo Giannitti, Federico Maccarini.

Il gruppo Allievi provinciali, invece, sarà composto per lo più da giocatori classe 2009, quindi un anno più piccoli rispetto all’annata di riferimento della categoria, affiancati da alcuni 2008. La lista: Leonardo Gallo, Giulio Bartolini, Osazenomwan Aigbe, Manuel Tramarini, Mattia Ionna, Filippo Magelli, Matteo Melani, Stefano Fossi, Olger Ceka, Tommaso Pazzagli, Francesco Messina, Mattia Torcivia, Shekar Mazzetti, Gioele Fantechi, Lapo Tempestini, Damiano Scuccimarra, Tommaso Furia, Achille Baldi, Cristian Canigiani, Emanuele Schiavone, Ettore Badiani, Leonardo Rondoni, Leon Basolu, Kleand Miruku.